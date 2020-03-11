Ülkeye charter seferler durduruldu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC’ye yapılacak tüm charter uçuşların 1 Nisan’a kadar durdurulduğunu açıkladı. Özersay, yarın sabah 9.30'da Bakanlar Kurulu'nun yeniden toplanacağınıo da açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Özersay, şu açıklamayı yaptı:

“Dün itibari ile almış olduğumuz Almanya, Fransa ve İtalya’dan charter uçuşları 1 Nisan tarihine kadar durdurma kararını bu akşam itibari ile genişletiyoruz. 1 Nisan tarihine kadar ülkemize her nereden olursa olsun yapılacak olan bütün charter uçuşları durdurma kararı aldık. Bakanlar Kurulu’nun az önce itibariyle aldığı karardır.”