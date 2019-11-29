Ülkenin karanlıkta kalma ihtimali çok yüksek

EL-SEN Başkanı Özkıraç, Kıb- Tek’e yatırım yapılmadığı için kısa bir süre sonra ülkenin karanlıkta kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurguladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, özellikle halkı mağdur etmemek adına grev yasağına uyacaklarını bildirdi.

Özkıraç, Kıb-Tek’e yatırım yapılmadığı için kısa bir süre sonra ülkenin karanlıkta kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu da belirtti.

Yeni enerji santrali alımı konusunda sonuca ulaşıncaya kadar yasal eylem haklarını kullanmaya devam edeceklerini kaydeden Kubilay Özkıraç, “EL-SEN ülkenin kurumlarına sahip çıkmayı sürdürecek” dedi.

Kubilay Özkıraç, yazılı açıklamasında süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hükümetlerin enerji üretimini artırmak için Kıb-Tek’e yıllardır hiçbir yatırım yapmadığını savunan Özkıraç, “Kısa bir süre sonra ülkenin karanlıkta kalması ihtimali çok yüksek” dedi.

Özkıraç, EL-SEN’in bu konuda geçmiş hükümetle de şimdiki hükümetle de görüşme ve çalışma yaptığını anımsattı.

Kubilay Özkıraç, uzmanların da onayı alınarak 60 mw’lik 4 yeni santralin alımı için 45 gün içinde ihaleye çıkmak üzere 6 Eylül’de Başbakan’ın da bilgisi ve onayıyla Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Özkıraç, “Aradan 82 gün geçti. Bakanlık imzanın arkasında durmadı” dedi.

EL-SEN’in bu nedenle dün yeniden greve gitmek zorunda kaldığını belirten Özkıraç, şunları da kaydetti:

“İmzasının arkasında durmayan ve yatırım konusunda aciz kalan hükümet grev yasağı koyarak grevi yasaklamıştır. Biz sendika ve çalışanlar olarak özellikle halkımızı mağdur etmemek adına grev yasağına uyacağız ancak bu konuda sonuç alınıncaya kadar diğer yasal eylem haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz.”