"Ülkenin gelişimi lokomotif sektörlerinin gelişimine bağlı"

Yüksek öğretim sektörünün gelişmesi için üzerilerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını dile getiren Başbakan Tatar, ülkenin gelişiminin lokomotif sektörlerin gelişimine bağlı olduğunu, bunların göz ardı edilemeyeceğini kaydetti

Kıbrıs Üniversiteler Birliği yetkilileri, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Üniversiteler Birliği Başkanı Serhat Akpınar, Tatar’la görüşmelerinde, Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin özellikle pandemi öncesi ve sonrası süreç için oldukça ciddi bir çalışma ve değerlendirme yaptığına işaret ederek, oluşturulan bilim kurulu çerçevesinde 5 maddelik bir rapor hazırlandığını kaydetti.

Rapor hakkında Başbakan Tatar’ı bilgilendirmek ve hükümete destek olmak amacıyla ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Akpınar, Yüksek Öğretim Kurumu’nun aldığı kararların KKTC’de uygulanmamasına yönelik oluşan sürecin üniversiteler için çok önemli olduğunu belirtti, buna koydukları katkıdan ötürü de hükümet ve Başbakan Tatar’a teşekkür etti.

Akpınar, bundan sonraki sürecin kendileri için çok önemli olduğunu, bundan sonraki süreçte gerek TC’den, gerekse diğer ülkelerden doğru bir şekilde öğrenci akışının sağlanabilmesi için hükümetin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sürdürülen görüşmeler olduğunu belirten Akpınar, hükümetin kendilerine verdiği desteğin takdirle karşılandığını da sözlerine ekledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise, pandemi dolayısıyla çok önemli süreçlerin yaşandığını belirterek, hep birlikte başarılı olunacağına inanç belirtti.

Kendisinin hiçbir zaman karamsar olmadığını söyleyen Başbakan Tatar, çok sıkıntılı günlerin yaşandığını, özellikle üniversitelerin sıkıntılarının aşılabilmesi noktasında kendilerine düşenler olduğunu, bunların hep birlikte yapılması gerektiğini kaydetti.

Pandemi sonrasında, KKTC’nin doğası, havası, insanları, her türlü özelliği ve virüssüz durumda daha güçlü bir sağlık sistemiyle geleceğe daha emin adımlarla ilerlenebileceği gibi bir algı oluştuğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, bu durumun öğrencilerin KKTC’yi seçmesi bakımından son derece önemli bir özellik olduğunu belirtti.

Tüm bunların daha iyi anlatılarak, tanıtımların bu yönde yapılmasının önemine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, bunun için üniversitelere çok önemli görevler düştüğünü, bu günlerin aşılarak yüksek öğretim sektörünün ilerleyen zamanlarda daha iyi noktalara geleceğine inanç belirtti.

Süreci yönetirken, Birliğin hükümetle istişare içinde çalışmasının memnuniyet verici olduğunu da ifade eden Başbakan Tatar, 3. ülkelerden ve TC’den gelecek öğrencilere başarılar diledi.

KKTC’nin pandemi sürecini iyi yönettiğini, yüksek öğretim sektörünün gelişmesi için üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını dile getiren Başbakan Tatar, ülkenin gelişiminin lokomotif sektörlerin gelişimine bağlı olduğunu, bunların göz ardı edilemeyeceğini kaydetti.

Ülkede hizmet ihracatının en büyüğünün yüksek öğretim olduğunu ifada eden Başbakan Tatar, üniversitelerin sorunlarının giderilmesi için çalışacaklarını aktardı.

Aldığı tedbirlerle pandemi sürecini iyi yöneten, kurum ve kuruluşları ile bu işi başarabilen, iyi bir sağlık sistemiyle pandemi sonrası düzende uluslararası camianın bir parçası olarak KKTC’nin de yerini alabileceğine inanç belirten Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin dünyaya kendini daha iyi anlatabilmesi için bir fırsat olduğunu, ülkenin tanıtımlarını bu yönde yapmaları gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tatar, KKTC’nin hem ekonomik olarak, hem de siyasi anlamda güçlenerek yola devam etmesinin önemine işaret etti.