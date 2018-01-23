Ülkenin geldiği nokta!

Afrika için yapılan eylem Meclis önüne taşındı. Meclis içerisinde ant içme töreni yapılırken, iki eylemci ellerini kollarını sallayarak Meclis binasının çatısına çıktı, tekbir getirip TC ve Türk Kayı Boyu bayrakları açtı

Afrika gazetesinin önceki günkü manşetini protesto için yapılan eylem saat, 10.30 sıralarında Cumhuriyet Meclisi önüne taşındı. Meclis önündeki eylemde tansiyon yükseldi. Eylemciler burada CTP Milletvekili Doğuş Derya karşıtı sloganlar attı.

Polis, Özel Harekat ekiplerinin takviyesiyle önlemler aldı.

Meclis içerisinde ant içme töreni yapılırken, Meclis önündeki eylemcilerden ikisi polisi atlatarak Meclis binasının damına çıktı, tekbir getirip TC ve Türk Kayı Boyu bayrakları açtı.

Çatıdaki iki eylemci bir süre sonra polis tarafından aşağıya indirilmeye çalışırken, eylemciler de Meclis avlusuna girmeye çalıştı ancak polis engel oldu.

Polis, müdahale ederek damdan indirdiği iki kişiyi kısa bir süre sonra eylemcilerin arasına bıraktı.

Polisin bu olaylar karşısında hiçbir gözaltı ya da tutuklama yapmaması dikkat çekti.

Daha sonra Geçici Meclis Başkanı Angolemli’nin Polis Genel Müdürü Manavoğlu’ndan olaylara karışanlar hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını istemesi üzerine dün akşam saatlerinde söz konusu iki eylemci göz altına alındı.

Meclis önünde toplanan eylemciler CTP Milletvekili Doğuş Derya karşıtı sloganlar attı

İki eylemci Meclis çatısına çıktı

Eylemciler TC ve Türk Kayı Boyu bayrağı açtı

Çevik kuvvet Meclis önündeki eylemcilerin önünde dururken, iki eylemci Meclis çatısında bayrak sallıyordu

Polis, Meclis çatısındaki eylemcileri böyle uzaklaştırdı

Meclis çatısına çıkan eylemci

Meclis çatısına çıkan eylemcinin rahat tavırları dikkat çekti

Meclis önündeki eylemciler ülkücü ve Rabia işareti yaptı

UBP milletvekili Sucuoğlu, Meclis önündeki eylemcilerin yanına geldi

Çevik Kuvvet Meclis önünde