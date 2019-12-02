banner255
banner69
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
15 0
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
Astrid, Süveyş Kanalı’nda
74 0
 
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
61 0
Kafeste liderlik var
Kafeste liderlik var
95 0
Binatlı'ya lider dayanmıyor
Binatlı'ya lider dayanmıyor
104 0
Ferrari Roma görücüye çıktı
Ferrari Roma görücüye çıktı
15 0
Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin
Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin
40 0
banner82

Ülkenin doğusundan batısına yol bakım – onarım çalışmaları sürüyor

banner27

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi tarafından ülkenin batısından doğusuna birçok noktada başlatılan bakım - onarım çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin doğusundan batısına yol bakım – onarım çalışmaları sürüyor

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Çemberi, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nun Alayköy Çemberi ile Türkeli kavşağı arasında Güzelyurt istikametine doğru olan kısmı, Pınarbaşı-Şirinevler ve Şirinevler-Yılmazköy güzergahlarında tamir isteyen noktalara ekipler tarafında müdahaleler yapılıyor.
Buna ek olarak Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu, Aydınköy alt geçit asfaltlamasına başlanırken, Hisarköy ve Kalecik köy yollarında da bakım onarım çalışmaları devam ediyor. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama doğrultusunda Yeşilköy-Yenierenköy yolu üzerinde yer alan bozulma ve deformasyonlar tamir edilirken, Ziyamet-Kaleburnu yolundaki bakım onarım çalışmaları devam ediyor.
Aynı zamanda İskele - Karpaz Anayolu’nun Ziyamet Kavşağı ile Gelincik Kavşağı arasında kalan kısımda, Ercan Yonca Kavşağı-İskele Anayolu’nda ve İnönü - Vadili Anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları sürüyor.
Tüm çalışmalar tamamlandığında toplamda 57,86 kilometrelik güzergahta acil bakım, tamir ve onarım faaliyetleri tamamlanmış olacak. Bu çalışmaları yol çizim ve tabela tamirat, imalat ve montaj ihaleleri takip edecek.
Bu arada Gönyeli Çemberi içerisinde bakım onarım ve asfalt kaplama işlerinin 3 Aralık Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Gönyeli Çemberi’ni kullanacak sürücülerin, alternatif güzergahları değerlendirmeleri, çemberi kullanmak zorunda olanların vaktinden önce yola çıkmaları tavsiye edildi. Çalışmalar boyunca can ve mal güvenliği açısından sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, birbirlerine, işçilere ve görevli polislere karşı anlayışlı olmaları istendi.


banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.