“Ülkemiz için kerpiç evler en doğrusu”

Kerpiç evlerin kendiliğinden nefes aldığı için sağlıklı binalar olduğuna işaret ediliyor

Kıbrıs adası coğrafyası gereği yazları çok sıcak ve betonarme evlerin içi ısıyı tutuyor, kışları da evler çok soğuk oluyor. Eskiden atalarımız bu coğrafyaya uygun evler yapıp, kerpiç malzeme kullanıyorlardı. Kerpiç evlerde de aşırı sıcak ve soğuk havayı bu kadar hissetmiyorduk. Bugün gelinen noktada kerpiç evlerin değeri çok daha fazla anlaşılmış ve Lefkoşa’da da bu çerçevede MAR Construction tarafından örnek bir ev inşa edildi. MAR Construction Direktörü Mehmet Ali Refikoğluları, ısı ve ses yalıtımı açısından kerpiç evlerin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparken ayrıca kerpiç evlerin kendiliğinden nefes aldığı için de sağlıklı binalar olduğuna işaret ediyor.

Ülkemiz açısından en doğru malzeme kerpiç

SORU: Kerpiç ev yapma fikri sizde nasıl oluştu?

Mehmet Ali Refikoğluları: Ben kerpiç bir evde doğdum ve kerpiç evlerde çok yaşadım. Kerpiç evlerden sonra 3- 4 betonarme evde yaşadım ve hiçbirinde de o zevki alamadım. Hem ısı yalıtımı, hem ses yalıtımı hem de duvarların nefes alması açısından kerpiç ev çok önemli. Her zaman için benim bir düşüncem vardı kerpiç ev yapma açısından ve bugüne nasipmiş. Örnek oluşturması açısından bir kerpiç ev yapmayı denedik ve başardık, çok güzel oldu. Bütün dünyada doğaya dönüş söz konusu. Doğal beslenme gibi barınma konusunda da bunu yapma arzusu içerisine girdik.Bir örnek bina yaptık ve talep gelmesi halinde de kerpiç ev yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu işte meraklı olunması gerekiyor. Çünkü kerpiç ev normal evlere göre biraz daha maliyetli. Ama bizim ülkemiz için en doğru malzeme kerpiçtir. Kerpiç evler en doğrusudur.

Kerpiç bina nefes alır

SORU: Kerpiç ev alan birisinin kazancı nedir?

Mehmet Ali Refikoğluları: Birincisi, doğal olarak yalıtımdır kerpiç, özellikle 50 santim yaparsanız dış duvarları doğal yalıtım olur. Mantolama ve yalıtım malzemeleri var tuğla ve sıvanın üzerinde ancak kerpiç, bunlardan çok daha doğru bir malzeme ve nefes alan bir malzeme. Toprak zaten kendi özel ama diğer yalıtım malzemeleri her ne kadar da nefes alan malzeme olarak belirtilse de,tamam değildir, nefes almaz binalar. Havasız hissedersiniz kendinizi bir süre kapalı kaldığında ev içerisinde. Ama kerpiç evlerde o doğal nefes almayı sağlar ve hiçbir zaman evin içinde havasız hissetmezsiniz kendinizi. Çünkü bina kendi kendine nefes alır.Çok daha konforlu yaşarsınız.

SORU: Kerpiç ev yapımında kullanılan malzemeleri bu dönem bulmak zor değil midir?

Mehmet Ali Refikoğluları: Kerpiç üretimi yapan 1-2 arkadaş var.Biz de teşvik ettik kendilerini ve biraz daha işlerini geliştirdiler. Çok da zor değil. Özellikle bireyler kendisi yapmak isterse evini, hiç tuğlaya, sıvaya, çimentoya para vermeye gerek yoktur. İki tahta çakıp, ortasına da bölmeleri attığınız zaman, hergün 10 veya 50 tane kerpiç yapsa, adam belli bir zaman sonra kendi evini yapar sıfır maliyetle. Bir tek saman, su ve toprak. Her türlü toprak olur.

SORU: Anlattığınız kadar basit midir gerçekten kerpiç evin yapımı?

Mehmet Ali Refikoğluları: Bir tek emek ister, el emeği isteyen bir iştir. Toprak bedava, saman çok ucuz maliyetli bir malzeme ve su ihtiyacınız var. Bunun çimentosu samandır. Saman ile toprağı karıştırdığınız zaman onun bir pişme süresi vardır, iyice yoğurup bırakısınız ve ondan sonra kalıplara dökersiniz ve kurur. Bir tek el emeği vardır, el işçiliği fazladır. Para ile yaptıracaksanız el işçiliğini, o biraz maliyetlidir ancak ,özellikle kırsalda yaşayan kişilerin hiç tuğla veya çimento ile uğraşmasına gerek yoktur. Bu tip evler yapmaları gerekir ki hem çok sağlıklı, hem de az maliyetli. Ancak, şehirlerde böyle bir ev yapmak, normal betonarme evlerden daha çok maliyetlidir.

SORU: Köylerde bir gencin arkadaşları ile yardımlaşarak yapacağı 3+1 ev ne kadara mal olur?

Mehmet Ali Refikoğluları: Betonarme yapmaz ve yığma olarak yaparsınız bir tek temel malzemeniz var, bir radyan temel üzerine yığma yaparsınız, üzerine de bir temel maliyetidir. Geri kalan işçiliktir. Eğer samanı da satın alırsanız o da çuvalı 10 TL gibi birşeydir. Kısacası sadece el emeği ile çok sağlıklı ve izolasyon açısından ki bizim ülkemize son yıllarda hiç özen gösterilmeyen bir konudur. Biz burda izolasyonsuz, sağlıksız evlerde yaşıyoruz. Bir izolasyon eğer düzgün bir malzeme ile yapılırsa, 200 metre kare bir evde yaklaşık 5 bin pound civarındadır. 35-40 bin TL civarında bir maliyeti var ama yalnız o maliyete bir ev yapabilirsiniz kerpiçten kendiniz. İmece usulü.

SORU: Ülkemizdeki coğrafya koşulları açısından bizlerin geçmişteki gibi kerpiç evlerde oturmayı seçmemiz gerekiyor ki yazları çok sıcak, kışları da çok soğuk bir ev ortamında olmamamız açısından. Bir müteahhit olarak sizlere sormak isterim, neden betonarme ev yapma konusunda ısrarcıyız?

Mehmet Ali Refikoğluları: Biz, betonarme evler yapıyoruz ama müşterilerimize seçenek olarak izolasyon sunuyoruz, mantolama dediğimiz sistemler var. Ama inanın 20 hatta 30 evden birinde ancak olumlu talep gelir. Bizim insanımız ısı izolasyonunu bilmiyor. Getirisini bilmiyor ve tercih etmiyor. Ama uzun vadede zorunlu olarak yalıtımlı evler yapılması gerekir. Belki de bir siyasi karar da gerekir. Doğrudan yalıtımlı evler yapılsın çünkü, soğutmak için para harcarız, ısıtmak için para harcarız. Bunları gidermek için aslında bir siyasi karar lazım. Çünkü hiçbir zaman yalıtımsız ev yapılmamalıdır. Elektrikli eşyalar gibidir dünyada artık evler. A sınıfı, A+, A++ diye. Ama biz bu piyasa şartlarında buna yönelemiyoruz.Çünkü insanlar normal standart evi almada sorun yaşar. A+ evleri yaptığınız zaman ona ulaşması daha zor olacak. Bizim yapmada sıkıntımız yok ama pazarlamada, insanların alım gücünün düşmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Yalıtımsız evlerden dolayı dünyayı soğutuyor veya ısıtıyoruz.

SORU: Lefkoşa’da bir kerpiç ev almak insanlara ne kadara mal olur?

Mehmet Ali Refikoğluları: Toplam maliyetin %10 üzerinde olur. Nefes alan, sağlıklı ve A++ enerji olan bir eve sahip olursunuz. Ses ve ısıtı yalıtımı var kendiliğinden çünkü dış duvarlar 50 santimdir. Biz Lefkoşa’da bir adet örnek ev yaptık. Gelip görsünler, eğer beğenen olursa, yapabiliriz. MAR Construction’un tüm internet sayfalarında ve facebook sayfasından isteyen bizlere ulaşabilir.

SORU: MAR Construction olarak bu dönemde ev almak isteyenlere nasıl bir mesaj verirsiniz?

Mehmet Ali Refikoğluları: MAR Construction olarak biz ev almak isteyenlere , fazla ekonomilerini zorlamadan, hedeflerini bir küçülterek yürümelerini öneririz. Villa almak istiyorlarsa belki bir daha küçük villa,ekonomisi daha az olana bir daire, 3 yatak odalı almak isteyen belki daha küçük bir ev.Çok borçlanmadan çünkü, bugünkü TL faizleri ile insanlar batar. Önümüz çok karanlık. TL faizleri ile bu iş yürümez. 2019’dan sonra müteahhitler belki de %10’a düşürecek kapasitesini. Biz küçülmüyoruz ama alıcıda problem var. Bankalar kredi vermede büyük zorluklar çıkarıyor özellikle Türkiye bankaları. Müteahhitler olarak bunu artık protesto etmemiz gerekiyor. Çünkü, insanlar evi alıyor, belli bir peşinat veriyor ve geri kalan para örneğin 50 bin sterlin kredi alacak olan birisi, TL olarak 11 bin TL aylık taksit vermek zorunda kalıyor. Bu olacak iş değildir. Bu faiz oranlarının düşmesi veya döviz borçlanmanın önü açılmalıdır.