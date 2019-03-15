"Ülkede yaşanan güvenlik sorunlarına karşı bazı tedbirler gündemde"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, ülkede yaşanan güvenlik sorunlarına karşı bazı tedbirlerin gündemde olduğunu; çipli kimlik, turist vizesiyle gelip çalışanlar ve öğrenci kayıt sistemi konusundaki çalışmalar sayesinde bu sorunların azaltılacağını ifade etti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, vatandaşlık konusuna düzen ve nizam getirildiğini ve hazırlanan yeni yasa taslağının önümüzdeki günlerde Meclis’e gönderileceğini açıkladı.

Ülkede çeşitli noktalarda polise ihtiyaç duyulduğunu belirten Özersay, elzem olan konularda istihdam için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kudret Özersay, ülkede yaşanan güvenlik sorunlarına karşı bazı tedbirlerin gündemde olduğunu; çipli kimlik, turist vizesiyle gelip çalışanlar ve öğrenci kayıt sistemi konusundaki çalışmalar sayesinde bu sorunların azaltılacağını ifade etti.

Özersay, dün akşam BRT’de katıldığı Basın Odası programında güvenlik, ülke nüfusu ve vatandaşlıklarla ilgili açıklama yaptı.

Ülkede özellikle son dönemlerde yaşanan güvenlik sıkıntısıyla ilgili bir soru üzerine Özersay, ülkenin dışından içine doğru giriş çıkışlarla bağlantılı olarak alınan bazı tedbirler bulunduğunu, bu konuda İçişleri Bakanlığı’nın çalışması olduğunu ifade etti.

Özersay, çipli kimlik uygulamasına giriş için düğmeye basıldığını kaydederek, bu konuda yapılan çalışmaları anlattı.

“POLİSE İHTİYAÇ VAR”

Özellikle teknoloji anlamındaki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kudret Özersay, nüfusun artmasıyla birlikte polisin sayısı, yeterliliği ve sorunlara yetişebilmesi gibi bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalındığını dile getirdi.

Özersay, ülkede çeşitli noktalarda polise ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, elzem olan konularda istihdam için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Ülkeye gelişteki kontrolün önemli olduğunu ancak ülke içinde de birtakım tedbirler almanın kaçınılmaz olduğunu belirten Özersay, kent içinde kurulacak kamera sistemiyle bu açığı bir nebze kapatmak için yaptıkları çalışmayı anlattı.

“TEDBİRLER ALINDI… ORTA VADEDE OLUMLU ETKİLERİ GÖRECEĞİZ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, kişilerin özel hayatına müdahale etmeyecek koşulları sağlamanın önemine de değindi.

İçişleri Bakanlığı’nın, diğer ilgili bakanlarla da birlikte öğrenci takip sistemi kurduğunu, öğrenci olmayanın ortaya çıkarılacağı yapının da bir denetim işi olduğunu söyleyen Özersay, İçişleri Bakanlığı’nın muhaceret polisine yönelik yayımladığı genelgeyle bir istismarın önüne geçtiğini ifade etti.

Özersay, çalışma izni olmaksızın turist vizesiyle kayıt dışı olarak ülkede çalışanların önüne geçilmesi için alınan tedbiri de anımsatarak, göreve geldikten sonra ciddiyetle Türkiye ile de istişare içinde tedbirler aldıklarını, orta vadede olumlu etkileri göreceklerini kaydetti.

“İÇİŞLERİ BAKANI’NIN SÖYLEYECEKLERİ OLACAK”

Nüfus sayımı konusundaki soruya yönelik Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarıyla ilgili İçişleri Bakanı’nın söyleyecekleri olacağını, İçişleri Bakanı’nın farklı rakamlar söylemediğini kaydetti.

İçişleri Bakanı’nın kendi aldığı kayıtlar çerçevesinde yurt içinde ve dışında ikamet eden vatandaş sayısının 350 bin civarında bulunduğunu dile getirdiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Özersay, bunun içerisindeki 60 bin civarında kişinin ise yurt dışında ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Nüfus ülkede daimi olarak yaşayanlar olarak düşünülürse, ülkede öğrenci ve diğer şekilde yaşayanlar da bu sayıya katılırsa rakamın yükseldiğini belirten Özersay, hafta sonları casino turizmi bağlamında bakıldığında bile birçok insanın ülkeye geldiğini anımsattı.

Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı’nın söylediğiyle alakalı olarak İçişleri Bakanı’nın bu rakamların netleşmesi için sürekli açıklama yaptığını kaydederek, bu konuda hükümetin de uğraştığını, ikamete ilişkin de bir taslak hazırlandığını, dolayısıyla ‘bu iş geciktiriliyor’ gibi açıklamalar yapmaktan kaçınmak gerektiğini ifade etti.

Evlilikten kaynaklı ve bu evlilikten doğan çocuğun vatandaşlığının doğal olduğunu belirten Özersay, çalışma izniyle yapılanların ise farklı olduğunu belirtti.

Vatandaşlık uygulamasının bir düzene ve nizama konulduğunu belirten Özersay, bunun yeterli olmadığını ve önemsedikleri için de birden fazla yasa taslağı hazırladıklarını kaydetti.