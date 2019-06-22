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Ülkede ne yaptıkları belirlenemedi

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Lefkoşa’da yapılan kontrollerde ülkede kaçak olarak kaldıkları belirlenen 7’si kadın biri erkek 8 kişi tutuklanırken, ülkede hangi amaçla bulundukları belirlenemedi

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Ülkede ne yaptıkları belirlenemedi
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Evrim KAMALI

KKTC’de kaçak olarak kalan yabancı uyruklu 8 zanlı, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, zanlılar Bernadette Cabrera, Judith Advıncula, İmelda Carıno, İmelita Duenas, Waoar Ali, Muhammad Mueen, Judy Concepcion Vılorıa ve Onur Dalaman’ın KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 20.06.2019 tarihinde Lefkoşa genelinde yapılan kontrolde zanlıların KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edilip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların KKTC'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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