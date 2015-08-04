Ülkede kavurucu sıcağa bir de elektrik kesintisi eklendi; vatandaşlar perişan oldu

Termometreler dün 44 dereceyi gösterdi; elektrik tüketimi 290 MW ile rekora ulaştı. Bu yükü kaldıramayan Kalecik ile Teknecik’in üniteleri çöktü, ülke geneli elektriksiz kaldı; vatandaşlar...

Termometreler dün 44 dereceyi gösterdi; elektrik tüketimi 290 MW ile rekora ulaştı. Bu yükü kaldıramayan Kalecik ile Teknecik’in üniteleri çöktü, ülke geneli elektriksiz kaldı; vatandaşlar çileden çıktı

Sıcaklar çok sayıda kişiyi dün hastanelik etti. Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi dolu taştı. Onlarca kişi güneş çarpması yanı sıra şuur kaybı, şuur kaybına bağlı olarak tansiyon düşmesi ve tansiyon düşmesine bağlı olarak da

düşüp yaralanma neticesinde Acil’e başvurdu

Murat ASLAN

Ülke yanıp kavruluyor! Termometreler dün 44 derece ve üzerini gösterdi, vatandaşlar yakıp kavuran sıcağın etkisiyle perişan oldu.

Kavurucu sıcaklarla birlikte klima kullanımıyla elektrik tüketimi dün 290 MW ile rekora ulaştı ve Kalecik ile Teknecik santrallerindeki ünitelerin büyük kısmı devre dışı kaldı. Ülke geneli öğle saatlerinde elektriksizliğe mahkum oldu.

Teknecik’te dizel santraller devre dışı kalırken AKSA’ya ait Kalecik santralinde ise 60 MW’lık ünitelerden biri devreden çıktı.

Çöl sıcağında bir saatten fazla elektriksiz kalan, vantilatör ve klima çalıştıramayan vatandaşlar nefes almakta bile zorlandı, tam anlamıyla perişan oldu. Elektriksizliğe isyan eden vatandaşlar adeta kabus gibi bir gün yaşadı.

HASTANELER DOLDU TAŞTI

Sıcaklar çok sayıda kişiyi dün hastanelik etti. Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi dolu taştı. Onlarca kişi güneş çarpması yanı sıra şuur kaybı, şuur kaybına bağlı olarak tansiyon düşmesi ve tansiyon düşmesine bağlı olarak da

düşüp yaralanma neticesinde Acil’e başvurdu.

Sadece Lefkoşa’da 20’ye yakın kişi, bu nedenle tedavi altına alındı, onlarca kişi ise ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer bölgelerde de aynı şikayetlerle hastanelere çok sayıda kişi başvurdu.

43 DERECE DEVAM

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de 43 dereceye kadar çıkacak ancak hafta sonuna bir kaç derecelik düşüş olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 4 -10 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre, iç kesimlerde 41–43 derece dolaylarındaki hava sıcaklığının, hafta sonuna doğru 2-3 derece düşüşle 40 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Raif İlker Buran, dün en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 44 derece olarak ölçüldüğünü söyledi. Buran, bugünden itibaren hava sıcaklığının 3 gün boyunca 41-43 derece dolaylarında takip eden günlerde ise 38-40 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti. Meteoroloji Dairesi Müdürü, sahillerde ise hava sıcaklığının 34-36 derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti. Önümüzdeki günlerde havanın genellikle açık az bulutlu olacağını ifade eden Buran, rüzgarın da güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceğini belirtti

Uzmanlar, aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde zorunlu olmadıkça 11.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.