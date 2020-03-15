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Ülkede bulunan tüm turistler ülkelerine gönderiliyor

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Tür Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile işbirliği içerisinde, turist olarak bulunan tüm ülke vatandaşları, kiralanan uçaklarla, bugünden itibaren 16 Mart Pazartesi akşamına kadar ülkelerine gönderiliyor

Ülkede bulunan tüm turistler ülkelerine gönderiliyor

 Küresel salgın haline gelen korona virüs salgını ile ilgili olarak, toplum sağlığını korumak amacıyla hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde ülkede turist statüsünde bulunan kişiler ülkelerine geri gönderiliyor.
 
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Tür Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile işbirliği içerisinde, turist olarak bulunan tüm ülke vatandaşları, kiralanan uçaklarla, bugünden itibaren 16 Mart Pazartesi akşamına kadar ülkelerine gönderiliyor.

Açıklamada ayrıca Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak Salamis Otel’de gözetim altında bekletilen turist kafilesinin bekleme süreleri boyunca daha iyi beslenme ve sağlık hizmeti alabilmesi için girişim başlatıldığı belirtildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Girişimlerimiz sonucunda, Otelde bekletilen turistlerin sabah, öğlen ve akşam olmak üzere tüm öğünlerinin özel bir Catering şirketi tarafından karşılanması, buna ek olarak içecek ve ara öğün ihtiyaçlarının da karşılanabilmesi sağlanmıştır. Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, Otelde gözetim altında bekletilen otel müşterilerinin, gerek Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerekse de Otel üst yönetimi ile sürekli istişare içerisinde olduğumuzu, doktor ve hemşire hizmetlerinin aksaksız sürdürüldüğünü kamuoyuyla paylaşırız”

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