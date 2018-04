Ülkede adı konmamış bir şiddet var

LTB bünyesinde hizmet veren Kadın Sığınma Evi yenileniyor ve genişletiliyor.



LTB Başkanı Harmancı, ülkede adı konmamış eril toplumun oluşturduğu bir şiddet olduğunu ve kadınların 3’te 1’inin şiddete maruz kaldığını vurguladı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında AB desteğiyle yürütülecek “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi” Bandabuliya Sahnesi’nde düzenlenen resepsiyonla tanıtıldı.

800 bin euroluk proje kapsamında LTB bünyesinde hizmet veren Kadın Sığınma Evi yenilenerek daha geniş kapsamda hizmet vermesi sağlanacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, göreve geldiği 4 yıl süresince toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında çeşitli çalışmalar yaptıklarını bugün de atılan birçok adımı pekiştirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

LTB bünyesinde bu alanlarda yapılanları ve oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’nin hizmetleri hakkında bilgi veren Harmancı, Kadın Sığınma Evi için sorumluluk alarak 25 Kasım 2016’dan bu yana 6 personelle 40 civarında kadına hizmet verir hale geldiklerini kaydetti.

Sığınma evindekilere sadece barınacak bir yer değil, sağlık, eğitim ve yeni bir yaşam için destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Harmancı, ülkede adı konmamış eril toplumun oluşturduğu bir şiddet olduğunu ve kadınların 3’te 1’inin şiddete maruz kaldığını söyledi.

Harmancı, “Tanıtımını yaptığımız Şiddete Karşı Yan Yana Projesi’yle var olan sığınma evi taşınacak, hizmetleri geliştirilecek ama en önemlisi ilgili tüm paydaşlar ortak organizasyonla biraraya gelecek” dedi.

Yeni hükümetin bakış açısının kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda umut vadettiğini belirten Harmancı, kısa süre önce gerçekleştirilen çalıştayın ardından verilen mücadelenin kalıcılaştırılması için ortak adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Harmancı, Gece Kulüpleriyle ilgili mücadelenin kapatılmaları için değil, insan ticaretinin önüne geçerek insan haklarına saygılı çalışma koşuları yaratabilmek için olduğunu vurguladı.

Meral Akıncı ise, LTB’nin uzun uğraşlar sonucunda Kadın Sığınma Evi’ni hayata geçirebilmesinin birlik içinde verilen mücadelenin sonucu olduğuna işaret ederek, “Nihai amaç sığınma ihtiyacını olabildiğince azaltmak” dedi.

İnsan hakları gelişmiş toplumlarda bile kadına şiddettin olduğunu dile getiren Akıncı, bugün tanıtımı yapılan projeyle gurur duyduğunu ve bundan sonrasında da yasal düzenlemelerde olumlu adımlar atılmasını temenni etti.

Akıncı, uzun yıllardır sadece kentlerde değil kırsalda da şiddeti önleme adına verdikleri mücadeleyi anlatarak, içinde bulunduğumuz kültür ve inançların da şiddetin kabul görmesine, doğal sayılmasına sebep olduğunu söyledi.

Şiddetin önüne geçmek için atılacak her türlü adımın her zaman destekçisi olacağını vurgulayan Akıncı, bu yeni projeyle farkındalığın ve bilincin artarak daha az sığınma evine ihtiyaç olmasını diledi.

AB yetkilisi Renaud Henoumon ise, imzalanan projenin sonrasında sıkı bir çalışmanın sonucunda hak kazanılan bir hibenin sonucunda bugün bu tanıtımı gerçekleştirmenin önemine işaret ederek, 10 yıldan fazla bir zamandır Kıbrıs Türkünün ihtiyaçları için çalıştıklarını kaydetti.

Henoumon, 800 bin euroluk bu yatırımın çok çalışmanın bir sonucu olduğunu yineleyerek, böylesi önemli bir konuda bıkmadan çalışan kişilerin varlığının ve ulaştıkları başarının herkese örnek olmasını diledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadına şiddetin özel değil toplumsal bir sorun olduğuna işaret eden Henoumon, projenin hizmet vereceği 3 yıl içinde önemli gelişmeler yaşanabileceğini ve bunun için de çok sıkı çalışmak gerektiğini söyledi.

Henoumon, “AB kurallarına uyarak proje yürütmek sizlere tecrübe olacak, projeyi tamamlamak sizin elinizde kolay değil ancak biz her zaman desteğe hazırız” dedi.

Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz da, 2016 yılından beri Kadın Sığınma Evi’nin verdiği hizmetleri, faaliyetleri anlatarak, verdikleri mücadelenin kadın mücadelesi değil, toplumsal bir mücadele olduğunu belirtti.

Kadına yönelik aile içi şiddeti engellemenin bütüncül bir mücadelenin parçası olduğunu ifade eden Yılmaz, insan üstü bir efor harcayarak emek veren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi personeline teşekkür ederek mücadelenin en zor kısmının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında hizmete girecek sığınma evi ihalesinin yaz sonunda gerçekleştirileceğini ve bina yapımının 1 yıl içerisinde tamamlanacağını aktaran Yılmaz, Sığınma Evi’nin 12 aileye hizmet verecek şekilde planlandığını hatırlattı.

Projenin aile içi şiddet mağdurlarına iyileştirilmesi noktasında personele verilecek eğitimi dahi kapsadığını kaydeden Yılmaz, bu alanda da her konuda olduğu gibi veri eksikliği olduğunu, risk değerlendirme ve yönetim stratejileri için çalışılması gerektiğini ifade etti.