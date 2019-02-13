banner255
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
13 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
64 0
 
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
Kalavaç, Ayşe ninesine ağlıyor
21 0
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
PSG, kırmızı şeytanları durdurdu
13 0
Loto'da dev ikramiye
Loto'da dev ikramiye
63 0
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
“Yerli iş gücüyle ilgili tüzük, Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyecek”
96 0
Misinalara dolanan kaplumbağa sahile vurdu
Misinalara dolanan kaplumbağa sahile vurdu
26 0
banner82

Ulaştırma Bakanlığı'ndan kimlik kartı açıklaması

banner27

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kullanım süresi dolmayan "çipli" veya "çipsiz" KKTC kimlik kartlarının, yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti muhaceret kurallarına göre hava giriş kapılarında kabul edildiğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan kimlik kartı açıklaması
banner215

 

 
Bakanlık açıklamasında, aksi yönde ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi ve tersi uygulamalar ile karşılaşan KKTC vatandaşlarının Ercan Muhaceret Polisi’ne başvurması gerektiği kaydedildi

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.