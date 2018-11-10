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UKÜ önündeki yaya geçidi iptal

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Birçok kazanın yaşandığı Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi iptal edildi

UKÜ önündeki yaya geçidi iptal
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Haspolat kavşağının batısında bulunan yaya geçidi, can ve mal güvenliğine tehdit oluşturması nedeniyle, daha güvenli bir geçiş sahası oluşturulana kadar iptal edildi.
Söz konusu geçidin güvenli hale getirme çalışmaları sürmekte olup, hayata geçirilme takvimi ilerleyen haftalarda kamuoyu ile paylaşılacak.
İptal edilen yaya geçidinin bulunduğu noktaya “yayalar giremez” işareti konmuş olup, yayaların söz konusu noktadan yolun karşısına kendi can güvenlikleri adına geçmemeleri önemle duyuruldu.
Diğer yandan aynı noktada Lefkoşa istikametinde bulunan otobüs durağı da yarından itibaren iptal edilip kaldırılacak. Karayollarının yapacağı çalışma sonucunda söz konusu noktaya oto korkuluklar çakılarak otobüslerin durak cebine yanaşması engellenecek. 

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