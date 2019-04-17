Uçuş trafiğinde düşüş

Uçak bileti fiyatlarının astronomik fiyatlara ulaşmasıyla birlikte Ercan’da yolcu ve hava trafiğinde düşüş yaşandı. 2019’un ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre Ercan’a inen ve Ercan’dan kalkan uçak sayısı yüzde 13.5 azaldı

Hava trafiğinde düşüş

Uçak bilet fiyatlarının astronomik fiyatlara ulaşmasıyla birlikte Ercan’da yolcu ve hava trafiğinde düşüş yaşandı. 2019’un ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre Ercan’a inen ve Ercan’dan kalkan uçak sayısı yüzde 13.5 azaldı

KTC’nin tek hava kapısı olan Ercan Havalimanı, 2001’den bu yana sürekli artan yolcu trafiğine hizmet verdi. 2001’de 758 bin 740 olan yolcu sayısı, yıllar içinde artan bir seyir izledi ve 2018’de 4 milyon 20 bin 229’a yükseldi.

2016 yılında dünyadaki ekonomik küresel kriz KKTC’de hava ulaşımına da olumsuz yansıdı ve sonraki yıllarda yolcu ve hava trafiği azaldı.

2018’in ilk üç ayında “domestik uçuşlar” olarak tabir edilen 6 bin 561 inen ve kalkan uçağa hizmet veren Ercan Havalimanı’nın hava sahasından, aynı sürede 50 bin 796 uçak transit geçti.

2019’un ilk üç ayında ise 5 bin 777 uçak Ercan’a indi veya Ercan’dan havalandı; transit uçuş sayısı ise 53 bin 377 oldu.

Sivil Havacılık Dairesi verilerine göre, Ercan Havalimanı’nda yaz trafiği başladı.

Nisan ayının ilk yarısında Ercan hava sahasında en fazla transit uçuş önceki gün 797 uçuşla gerçekleşirken, Ercan’a en fazla uçağın inip kalktığı gün 12 Nisan oldu. 12 Nisan’da Ercan, 95 inen ve kalkan uçağa hizmet verdi.

Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Ekip Sorumlusu İzzet Derkan’ın yayımladığı ve Ercan Havalimanı'nın son 18 yıllık yolcu sayısı, hava trafiği, domestik uçuşların karşılıklı mukayeseli analizini içeren makalesindeki verilerden derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, Ercan Havalimanı’na inen ve kalkan uçakların trafiğinde yüzde 13.5 azalma olurken, transit uçuşlar yüzde 5.08 arttı.

Yolcu sayısı verilerine göre, 2015-2016 yılları arasında büyüme yüzde 5’ken, 2017-2018 yılları arasında küresel kriz nedeniyle bu oran yüzde 1.5’e düştü.

2007-2016 verilerine göre Saha Kontrol-Transit geçişlerinde yüzde 98.5, domestik uçuşlarda yüzde 78.6 artış oldu. 2016 sonrasında ise düşüş gözlemlendi; 2016-2017 arasındaki sürede Ercan Saha Kontrol-Transit uçuşlarda yüzde 9.6 düşüş kaydedildi.

Yine yıllar içerisinde, Ercan domestik, yani iniş-kalkış trafik sayılarında yüzde 2.3 artış olduğu görüldü.

2017-2018 Ercan Saha Kontrol - Transit geçişlerinde yüzde 12.8 artış, Ercan domestik iniş - kalkış trafiklerinde ise yüzde 1.2 düşüş oldu.

2018 – 2019 ilk çeyrek mukayesesinde yolcu sayısı yüzde 9.5 küçüldü.

YOLCU SAYISI ANALİZİ

Ercan Havalimanı’nda 2018-2019 ilk çeyrek yolcu sayısına göre mukayese analizi şöyle:

2018 Ocak- Şubat- Mart: Ocak 320.797, Şubat 300.382, Mart 321.932 = 943.111 yolcu

2019 Ocak- Şubat- Mart: Ocak 286.556, Şubat 274.537, Mart 292.081 = 853.174 yolcu, -%9.5

HAVA SAHASI ANALİZİ

İlk çeyrek 2018-2019 Ercan Tavsiyeli Hava Sahası üst geçişleri, transit trafik sayısı mukayeseli analizine göre veriler ise şöyle:

2018 0cak-Şubat-Mart: Domestik: 6.561, Transit: 50.796

2019 0cak-Şubat-Mart: Domestik:5.777, Transit:53.377, + %5.08

Buna göre, domestik uçuşlar yüzde 13.5 azalırken, transit uçuşlar yüzde 5.08 arttı.

Yolcu sayısında yüzde 9.5 azalma görülürken, trafik sayısı da yüzde 13.5 küçüldü.

Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Ekip Sorumlusu İzzet Derkan, yüzde 4’lük farkın, ülkeye gelen uçaklardaki yolcu doluluk oranı ve ekonomik sebeplerle yakından ilişkili olduğu görüşünü ifade etti.

Öte yandan yine Derkan’ın verdiği bilgiye göre, en fazla transit geçiş 31 Mart'ta 746 uçuşla gerçekleşti. Domestik uçuşlarda ise en fazla uçuşun yapıldığı günler, 80’er uçuşla 15 ve 24 Mart oldu.