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Üçü ithal, üçü yerli üründe limitüstü kalıntı

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İthal ürünlerden 21 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunurken, Yerli ürünlerden 23 numuneden 19 numune temiz olup 3 ürübde limitüstü kalıntı tespit edildi

Üçü ithal, üçü yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi gıda analizlerinde  ithal ürünlerden üçünde, yerli ürünlerden ise ikisinde limit üstü bitki koruma ürünü, yerli ürünlerin birinde ise tavsiye dışı ilaç tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden 29 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

İthal ürünlerden 21 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunduğu kaydedilen açıklamaya göre Onbaşı İşl. Ltd ait kırmızı kalifornia biber ve Nuri Ersoy Ltd’e ait sarı kalifornia biber, firmaların isteği üzerine imha edildi. 

ORC Foods Ltd.’e ait elma starking firmanın isteğine göre menşeine iade veya imha edilecek. 

Yerli ürünlerden 23 numuneden 20 numune temiz olup, Gazimağusa sakinlerinden Niyazi Esergül’e ait domateste ve yine Gazimağusa sakinlerinden Mehmet Sepetçi’ye ait domateste Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu..

Çayönü köyü sakinlerinden Haili Şeker’e ait havuçta Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi. 

1             NejGrain Ltd.    İthal       Mısır(Yemlik)     Temiz

2             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Çeri Domates    Temiz

3             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Kırımızı Kalifornia Biberİmha

4             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Elma Stk              Temiz

5             Onbaşı İşl. Ltd.  İthal       Kiraz      Temiz

6             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Sarı Kalifornia Biber        İmha

7             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Kırımızı Kalifornia Biber Temiz

8             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Stk              Temiz

9             Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Elma Golden      Temiz

10           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Beyaz Üzüm      Temiz

11           Nuri Ersoy Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz

12           SVS Tic. Ltd.       İthal       Sarı Kalifornia Biber        Temiz

13           SVS Tic. Ltd.       İthal       Kırımızı Kalifornia Biber Temiz

14           SVS Tic. Ltd.       İthal       Kiraz      Temiz

15           SVS Tic. Ltd.       İthal       Elma Stk              Temiz

16           SVS Tic. Ltd.       İthal       Beyaz Üzüm      Temiz

17           SVS Tic. Ltd.       İthal       Siyah Üzüm        Temiz

18           Selgün Tic.          İthal       Elma Golden      Temiz

19           Selgün Tic.          İthal       Kiraz      Temiz

20           OrCFoods Ltd.   İthal       Kiraz      Temiz

21           OrCFoods Ltd.   İthal       Elma Stk              Limit Üstü

22           Niyazi Esergül    Mağusa               Domates             Limit Üstü

23           Mehmet Sepetçi  Mağusa               Domates             Limit Üstü

24           Reşit Açıkgöz     Mağusa               Domates             Temiz

25           Reşit Açıkgöz     Mağusa               Salatalık               Temiz

26           Reşit Açıkgöz     Mağusa               Dolmalık Biber  Temiz

27           Ayhan Gök         Mağusa               Salatalık               Temiz

28           Halil Camış          Lefke                 Kaysı     Temiz

29           Ruhale Selvi       Yedidalga            Kaysı     Temiz

30           Ali Kandulu         Aydınköy            Domates             Temiz

31           Akay Darbaz      Güneşköy           Kabak   Temiz

32           Akay Darbaz      Güneşköy           Sarma Mor         Temiz

33           Ali Kandulu         Aydınköy            Patlıcan                Temiz

34           Sinem Kardana Karşıyaka            Salatalık               Temiz

35           Sinem Kardana Karşıyaka            Marul    Temiz

36           Ekrem Civisilli    İskele                  Böğrülce              Temiz

37           Medeni Kızıl       Ziyamet               Domates             Temiz

38           Esat Nurçin         Gelincik               Salatalık               Temiz

39           İbrahim Altıntaş   Yeşilköy               Golyandro          Temiz

40           Ali Direk               Yeşilköy               Beyaz Sarma      Temiz

41           Halil Şeker          Çayönü                Havuç   İmha

42           Alfa Garmen Tarım         Akdoğan             Siyah Erik            Temiz

43           Hasan Beşerler Çayönü                Soğan   Temiz

44           Remzi Bayır        Çayönü                Soğan   Temiz

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