Üçü ithal, üçü yerli üründe limitüstü kalıntı

İthal ürünlerden 21 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunurken, Yerli ürünlerden 23 numuneden 19 numune temiz olup 3 ürübde limitüstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi gıda analizlerinde ithal ürünlerden üçünde, yerli ürünlerden ise ikisinde limit üstü bitki koruma ürünü, yerli ürünlerin birinde ise tavsiye dışı ilaç tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden 29 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 21 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunduğu kaydedilen açıklamaya göre Onbaşı İşl. Ltd ait kırmızı kalifornia biber ve Nuri Ersoy Ltd’e ait sarı kalifornia biber, firmaların isteği üzerine imha edildi.

ORC Foods Ltd.’e ait elma starking firmanın isteğine göre menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden 23 numuneden 20 numune temiz olup, Gazimağusa sakinlerinden Niyazi Esergül’e ait domateste ve yine Gazimağusa sakinlerinden Mehmet Sepetçi’ye ait domateste Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu..

Çayönü köyü sakinlerinden Haili Şeker’e ait havuçta Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

1 NejGrain Ltd. İthal Mısır(Yemlik) Temiz

2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırımızı Kalifornia Biberİmha

4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber İmha

7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kırımızı Kalifornia Biber Temiz

8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz

9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Golden Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Kırımızı Kalifornia Biber Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

18 Selgün Tic. İthal Elma Golden Temiz

19 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz

20 OrCFoods Ltd. İthal Kiraz Temiz

21 OrCFoods Ltd. İthal Elma Stk Limit Üstü

22 Niyazi Esergül Mağusa Domates Limit Üstü

23 Mehmet Sepetçi Mağusa Domates Limit Üstü

24 Reşit Açıkgöz Mağusa Domates Temiz

25 Reşit Açıkgöz Mağusa Salatalık Temiz

26 Reşit Açıkgöz Mağusa Dolmalık Biber Temiz

27 Ayhan Gök Mağusa Salatalık Temiz

28 Halil Camış Lefke Kaysı Temiz

29 Ruhale Selvi Yedidalga Kaysı Temiz

30 Ali Kandulu Aydınköy Domates Temiz

31 Akay Darbaz Güneşköy Kabak Temiz

32 Akay Darbaz Güneşköy Sarma Mor Temiz

33 Ali Kandulu Aydınköy Patlıcan Temiz

34 Sinem Kardana Karşıyaka Salatalık Temiz

35 Sinem Kardana Karşıyaka Marul Temiz

36 Ekrem Civisilli İskele Böğrülce Temiz

37 Medeni Kızıl Ziyamet Domates Temiz

38 Esat Nurçin Gelincik Salatalık Temiz

39 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Golyandro Temiz

40 Ali Direk Yeşilköy Beyaz Sarma Temiz

41 Halil Şeker Çayönü Havuç İmha

42 Alfa Garmen Tarım Akdoğan Siyah Erik Temiz

43 Hasan Beşerler Çayönü Soğan Temiz

44 Remzi Bayır Çayönü Soğan Temiz