Üçü ithal, üçü yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi gıda analizlerinde ithal ürünlerden üçünde, yerli ürünlerden ise ikisinde limit üstü bitki koruma ürünü, yerli ürünlerin birinde ise tavsiye dışı ilaç tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden 29 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerden 21 numuneden 18 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün bulunduğu kaydedilen açıklamaya göre Onbaşı İşl. Ltd ait kırmızı kalifornia biber ve Nuri Ersoy Ltd’e ait sarı kalifornia biber, firmaların isteği üzerine imha edildi.
ORC Foods Ltd.’e ait elma starking firmanın isteğine göre menşeine iade veya imha edilecek.
Yerli ürünlerden 23 numuneden 20 numune temiz olup, Gazimağusa sakinlerinden Niyazi Esergül’e ait domateste ve yine Gazimağusa sakinlerinden Mehmet Sepetçi’ye ait domateste Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu..
Çayönü köyü sakinlerinden Haili Şeker’e ait havuçta Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.
1 NejGrain Ltd. İthal Mısır(Yemlik) Temiz
2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırımızı Kalifornia Biberİmha
4 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
5 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber İmha
7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kırımızı Kalifornia Biber Temiz
8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Stk Temiz
9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Golden Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Kırımızı Kalifornia Biber Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
18 Selgün Tic. İthal Elma Golden Temiz
19 Selgün Tic. İthal Kiraz Temiz
20 OrCFoods Ltd. İthal Kiraz Temiz
21 OrCFoods Ltd. İthal Elma Stk Limit Üstü
22 Niyazi Esergül Mağusa Domates Limit Üstü
23 Mehmet Sepetçi Mağusa Domates Limit Üstü
24 Reşit Açıkgöz Mağusa Domates Temiz
25 Reşit Açıkgöz Mağusa Salatalık Temiz
26 Reşit Açıkgöz Mağusa Dolmalık Biber Temiz
27 Ayhan Gök Mağusa Salatalık Temiz
28 Halil Camış Lefke Kaysı Temiz
29 Ruhale Selvi Yedidalga Kaysı Temiz
30 Ali Kandulu Aydınköy Domates Temiz
31 Akay Darbaz Güneşköy Kabak Temiz
32 Akay Darbaz Güneşköy Sarma Mor Temiz
33 Ali Kandulu Aydınköy Patlıcan Temiz
34 Sinem Kardana Karşıyaka Salatalık Temiz
35 Sinem Kardana Karşıyaka Marul Temiz
36 Ekrem Civisilli İskele Böğrülce Temiz
37 Medeni Kızıl Ziyamet Domates Temiz
38 Esat Nurçin Gelincik Salatalık Temiz
39 İbrahim Altıntaş Yeşilköy Golyandro Temiz
40 Ali Direk Yeşilköy Beyaz Sarma Temiz
41 Halil Şeker Çayönü Havuç İmha
42 Alfa Garmen Tarım Akdoğan Siyah Erik Temiz
43 Hasan Beşerler Çayönü Soğan Temiz
44 Remzi Bayır Çayönü Soğan Temiz