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Üçü ithal iki yerli üründe limitüstü ilaç kalıntısı

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Üçü ithal iki yerli üründe limitüstü ilaç kalıntısı
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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden Şeftali, Elma ve Taze Fasulyede; yerli ürünlerden ise Kapya Biber ile Domateste limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığını açıkladı.

Tarım Dairesi, 13-19 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden, Çeri Domates, Armut(S.M) , Nektarin, Acı  Pul Biber, Elma Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri, Ayva, Havuç, Şeftali, Taze Fasulye, Erik, Ekmeklik Buğday, Sığır Besi ve Koyun Süt Yemleri, Lolorosso ve Ayçiçek Küsbesi olmak üzere 63 numuneden 59'u  temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.                                                                              

ORC Foods Ltd. ait Şeftali ve Elmada (Gala) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün menşeine iade edildi.

SVS Tic. Ltd. ait Taze Fasulyede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.                                                                     

Öte yandan, yerli ürünlerden, Salatalık , Domates, Marul,Kabak, Molehiya,  Patlıcan ,Böğrülce, Beyaz Lahana, Pırasa ve Biber Çeşitleri olmak üzere 34 numuneden 31'i temiz olup, 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Yeşilköy’de Kapya Biber üretimi yapan Ahmet Güngör, Domates üretimi yapan Lisani Ki ve Akdeniz’de Kapya Biber üretimi yapan İbrahim Kırmızıgil'in ürünlerinden alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü bitki koruma  ürününe rastlandığından dolayı  ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Hakan Düzgün

İthal

Pul Biber(Acı)

Temiz

2

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

3

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Ekmeklik Buğday

Temiz

4

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

5

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

6

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

7

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Üzüm

Temiz

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

10

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

11

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

12

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

13

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

14

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

15

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

16

ORC Foods Ltd.

İthal

Şeftali

Menşeine İade

17

ORC Foods Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

18

ORC Foods Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

19

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

20

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

21

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

22

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

23

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Yalova İncisi

Temiz

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

26

Pınarlı Tarım ve Hay.

İthal

Cp Sığır Besi Yemi

Temiz

27

Pınarlı Tarım ve Hay.

İthal

Cp Sığır Besi  19 Yemi

Temiz

28

TÜK

İthal

Koyun Süt Yemi

Temiz

29

TÜK

İthal

Sığır Besi Geliştirme

Temiz

30

TÜK

İthal

Sığır Süt Std.

Temiz

31

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19

Temiz

32

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

33

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

34

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

35

SVS Tic. Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

36

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

37

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

38

Halil Kasap Paz.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

39

Halil Kasap Paz.

İthal

Ayva

Temiz

40

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

41

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

42

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

43

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

44

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

45

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

46

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

47

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

48

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

49

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Temiz

50

Pınarlı Tarım ve Hay.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

51

Holly Grains Ltd

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

52

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

53

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

54

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

55

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

56

SVS Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

57

SVS Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Limit Üstü

58

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

59

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

60

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

61

ORC Foods Ltd.

İthal

Şeftali

Limit Üstü

62

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Limit Üstü

63

ORC Foods Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

64

Mehmet Dedecan

Yuvacık

Patlıcan

Temiz

65

Süleyman Özerman

Akçay

Böğrülce

Temiz

66

Ulus Kızılyürek

Kalkanlı

Biber

Temiz

67

Salih Canlısoy

Güzelyurt

Böğrülce

Temiz

68

İsmail Gökkaya

Mağusa

Salatalık

Temiz

69

İsmail Gökkaya

Mağusa

Patlıcan

Temiz

70

Durmuş Gök

Mağusa

Marul

Temiz

71

Sevim Bilgiç

Mağusa

Salatalık

Temiz

72

Erkan Kabak

Mağusa

Kabak

Temiz

73

Necati Ananaç

Mağusa

Marul

Temiz

74

Cemil Güngör

Yeşilköy

Domates

Temiz

75

Cemil Güngör

Yeşilköy

Pırasa

Temiz

76

Cemil Güngör

Yeşilköy

Biber

Temiz

77

Ahmet Güngör

Yeşilköy

Kapya Biber

Limit Üstü

78

Ahmet Güngör

Yeşilköy

Beyaz Lahana

Temiz

79

Asilkan Çelik

Yeşilköy

Domates

Temiz

80

Asilkan Çelik

Yeşilköy

Salatalık

Temiz

81

Lisani Ki

Yeşilköy

Domates

Limit Üstü

82

Mustafa Çil

Tatlısu

Salatalık

Temiz

83

Seyfettin Yalçın

Tatlısu

Salatalık

Temiz

84

Nuri İster

Tatlısu

Patlıcan

Temiz

85

Turan Yeşilyayla

Gayretköy

Domates

Temiz

86

Şükrü Timur

Bağlıköy

Kabak

Temiz

87

Hüseyin Bağlaç

Bağlıköy

Marul

Temiz

88

Hasan Ezer Gurracı

Bağlıköy

Molehiya

Temiz

89

Şükrü Timur

Bağlıköy

Patlıcan

Temiz

90

Bayur Tarım

Haspolat

Pırasa

Temiz

91

Bayur Tarım

Haspolat

Kabak

Temiz

92

Bayur Tarım

Haspolat

Patlıcan

Temiz

93

Bayur Tarım

Haspolat

Molehiya

Temiz

94

Bünyamin Akkuş

Tepebaşı

Domates

Temiz

95

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Kapya Biber

Limit Üstü

96

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Domates

Temiz

97

Hasan Sadrazam

Akdeniz

Domates

Temiz

                                                          

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