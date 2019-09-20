Üçü ithal iki yerli üründe limitüstü ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden Şeftali, Elma ve Taze Fasulyede; yerli ürünlerden ise Kapya Biber ile Domateste limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığını açıkladı.
Tarım Dairesi, 13-19 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.
İthal ürünlerden, Çeri Domates, Armut(S.M) , Nektarin, Acı Pul Biber, Elma Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri, Ayva, Havuç, Şeftali, Taze Fasulye, Erik, Ekmeklik Buğday, Sığır Besi ve Koyun Süt Yemleri, Lolorosso ve Ayçiçek Küsbesi olmak üzere 63 numuneden 59'u temiz olup, 4 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
ORC Foods Ltd. ait Şeftali ve Elmada (Gala) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün menşeine iade edildi.
SVS Tic. Ltd. ait Taze Fasulyede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.
Öte yandan, yerli ürünlerden, Salatalık , Domates, Marul,Kabak, Molehiya, Patlıcan ,Böğrülce, Beyaz Lahana, Pırasa ve Biber Çeşitleri olmak üzere 34 numuneden 31'i temiz olup, 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Yeşilköy’de Kapya Biber üretimi yapan Ahmet Güngör, Domates üretimi yapan Lisani Ki ve Akdeniz’de Kapya Biber üretimi yapan İbrahim Kırmızıgil'in ürünlerinden alınan numunelerde yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Pul Biber(Acı)
|
Temiz
|
2
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
3
|
M.Hacı Ali Ltd
|
İthal
|
Ekmeklik Buğday
|
Temiz
|
4
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
5
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
6
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
7
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
8
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
9
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
10
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
11
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
12
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
13
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
14
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
15
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
16
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Menşeine İade
|
17
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
18
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
19
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
20
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
21
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
22
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm Yalova İncisi
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
26
|
Pınarlı Tarım ve Hay.
|
İthal
|
Cp Sığır Besi Yemi
|
Temiz
|
27
|
Pınarlı Tarım ve Hay.
|
İthal
|
Cp Sığır Besi 19 Yemi
|
Temiz
|
28
|
TÜK
|
İthal
|
Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
29
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Geliştirme
|
Temiz
|
30
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Std.
|
Temiz
|
31
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 19
|
Temiz
|
32
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
33
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
34
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
35
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
36
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
37
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
38
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
39
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
40
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
41
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
42
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
43
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
44
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
45
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
46
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
47
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
48
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
49
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolorosso
|
Temiz
|
50
|
Pınarlı Tarım ve Hay.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
51
|
Holly Grains Ltd
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
52
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
53
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
54
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
55
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
56
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
57
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Limit Üstü
|
58
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
59
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|
60
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
61
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Limit Üstü
|
62
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Limit Üstü
|
63
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
64
|
Mehmet Dedecan
|
Yuvacık
|
Patlıcan
|
Temiz
|
65
|
Süleyman Özerman
|
Akçay
|
Böğrülce
|
Temiz
|
66
|
Ulus Kızılyürek
|
Kalkanlı
|
Biber
|
Temiz
|
67
|
Salih Canlısoy
|
Güzelyurt
|
Böğrülce
|
Temiz
|
68
|
İsmail Gökkaya
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
69
|
İsmail Gökkaya
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
70
|
Durmuş Gök
|
Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|
71
|
Sevim Bilgiç
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
72
|
Erkan Kabak
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
73
|
Necati Ananaç
|
Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|
74
|
Cemil Güngör
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
75
|
Cemil Güngör
|
Yeşilköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
76
|
Cemil Güngör
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Temiz
|
77
|
Ahmet Güngör
|
Yeşilköy
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü
|
78
|
Ahmet Güngör
|
Yeşilköy
|
Beyaz Lahana
|
Temiz
|
79
|
Asilkan Çelik
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
80
|
Asilkan Çelik
|
Yeşilköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
81
|
Lisani Ki
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
82
|
Mustafa Çil
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
83
|
Seyfettin Yalçın
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
84
|
Nuri İster
|
Tatlısu
|
Patlıcan
|
Temiz
|
85
|
Turan Yeşilyayla
|
Gayretköy
|
Domates
|
Temiz
|
86
|
Şükrü Timur
|
Bağlıköy
|
Kabak
|
Temiz
|
87
|
Hüseyin Bağlaç
|
Bağlıköy
|
Marul
|
Temiz
|
88
|
Hasan Ezer Gurracı
|
Bağlıköy
|
Molehiya
|
Temiz
|
89
|
Şükrü Timur
|
Bağlıköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
90
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Pırasa
|
Temiz
|
91
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Kabak
|
Temiz
|
92
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Patlıcan
|
Temiz
|
93
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Molehiya
|
Temiz
|
94
|
Bünyamin Akkuş
|
Tepebaşı
|
Domates
|
Temiz
|
95
|
İbrahim Kırmızıgil
|
Akdeniz
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü
|
96
|
İbrahim Kırmızıgil
|
Akdeniz
|
Domates
|
Temiz
|
97
|
Hasan Sadrazam
|
Akdeniz
|
Domates
|
Temiz