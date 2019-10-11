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Üçü ithal 9 üründe limitüstü kalıntı

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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 57 ithal, 45 yerli numuneden alınan örneklerde 3 ithal, 6 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Üçü ithal 9 üründe limitüstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 3 ithal, 6 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nin 4-11 Ekim tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde ithal ürünlerden 57 numuneden 54 numune temiz çıktı. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken, 2 ürünün iadesine karar verildi.

Yerli ürünlerin analizinde ise 45 numuneden 39 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 6 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Sığır Besi Yemi

Temiz

2

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

10

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

11

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

12

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

13

ORC Foods Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

14

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

15

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

16

ORC Foods Ltd.

İthal

Domates

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

19

Hürsen Tar. Ür. Ltd

İthal

Domates

Temiz

20

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

21

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Ayşe Fasulye

Temiz

23

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

24

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

25

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Koyun Süt Yemi

Temiz

26

Pınarlı Koop Ltd.

İthal

Kuzu Büyütme Yemi

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Temiz

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Menşeine İade

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

32

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

33

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

34

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

35

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

36

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

37

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

38

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

39

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

40

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

41

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Menşeine İade

42

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 19

Temiz

43

Nej Grain Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

44

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

45

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

46

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

47

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

48

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

49

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

50

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

51

Hürsen Tar. Ür. Ltd

İthal

Domates

Temiz

52

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

53

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

54

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

İmha

55

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

56

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

57

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

58

Ethem Zengin

Mağusa

Marul

Temiz

59

Asım Öğer

Mağusa

Domates

Temiz

60

İsmail Kabak

Mağusa

Salatalık

Temiz

61

Fatma Fidan

Mağusa

Salatalık

Temiz

62

Fatma Fidan

Mağusa

Kabak

Temiz

63

Ümmügülsüm Tuğrul

Mağusa

Salatalık

Temiz

64

Tahsin Şen

Mağusa

Salatalık

Temiz

65

Turan Korucan

Güzelyurt

Nar

Limit Üstü

66

Fahri Darbaz

Güzelyurt

Nar

Temiz

67

Özdemir Beyitoğulları

Güzelyurt

Nar

Limit Üstü

68

İbrahim Momin

Güzelyurt

Nar

Temiz

69

Arif Bozer

Bostancı

Nar

Temiz

70

Nuray Seyhun

Bostancı

Nar

Temiz

71

Doğan Bağkur

Bostancı

Nar

Temiz

72

İzzet Kızıltoprak

Aydınköy

Nar

Temiz

73

Ayşe Buda

Aydınköy

Nar

Temiz

74

Ümit Zeki

Güzelyurt

Nar

Temiz

75

Kürşat Can

Güzelyurt

Nar

Temiz

76

Fatma Tekiner

Güzelyurt

Nar

Temiz

77

Esat Nurçin

Gelincik

Patlıcan

Temiz

78

Özkan Con

Yeşilköy

Kapya Biber

Limit Üstü

79

Özkan Con

Yeşilköy

Çarli Biber

Temiz

80

Ahmet Talay

Gelincik

Biber

Limit Üstü

81

Ahmet Talay

Gelincik

Patlıcan

Temiz

82

Ahmet Talay

Gelincik

Beyaz Lahana

Temiz

83

Ahmet Talay

Gelincik

Kırmzı Lahana

Temiz

84

Kürşat Can

Yayla

Nar wanderful

Temiz

85

Engin Ekici

Yeşilırmak

Nar

Temiz

86

Abdullah Aktoprak

Taşpınar

Nar

Temiz

87

Gökan Saraç

Yeşilyurt

Nar

Temiz

88

Arif Bozer

Güzelyurt

Nar wanderful

Temiz

89

Erkalp Ltd.

Bostancı

Nar wanderful

Limit Üstü

90

Ata Baler

Çamlıköy

Nar

Temiz

91

İnanç Yüksel

Yayla(2)

Nar wanderful

Temiz

92

Hasan Cellatoğlu

Bostancı

Nar

Limit Üstü

93

Fırat Ender

Bostancı

Nar

Temiz

94

Özal Akdoğu

Bostancı

Nar

Temiz

95

Abdullah Aktoprak

Bostancı

Nar

Temiz

96

Müslüm Karasu

Güzelyurt

Fasulye

Temiz

97

İnanç Yüksel

Güzelyurt

Nar wanderful

Temiz

98

Hüseyin Kocabaşoğlu

Yıldırım

Brokoli

Temiz

99

Hüseyin Kocabaşoğlu

Yıldırım

Iceberg Marul

Temiz

100

Aytaç Yeğen

Akova

Marul

Temiz

101

Aytaç Yeğen

Akova

Iceberg Marul

Temiz

102

Aytaç Yeğen

Akova

Kıvırcık Marul

Temiz

                                                                      

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