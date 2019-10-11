Üçü ithal 9 üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 3 ithal, 6 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nin 4-11 Ekim tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde ithal ürünlerden 57 numuneden 54 numune temiz çıktı. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken, 2 ürünün iadesine karar verildi.
Yerli ürünlerin analizinde ise 45 numuneden 39 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 6 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Sığır Besi Yemi
|
Temiz
|
2
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Sığır Süt 19 Yemi
|
Temiz
|
3
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
10
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
11
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
12
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
13
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
14
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
15
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
16
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
19
|
Hürsen Tar. Ür. Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
20
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
21
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
22
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Ayşe Fasulye
|
Temiz
|
23
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
24
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
25
|
Pınarlı Koop Ltd.
|
İthal
|
Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
26
|
Pınarlı Koop Ltd.
|
İthal
|
Kuzu Büyütme Yemi
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Temiz
|
28
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
29
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
30
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Menşeine İade
|
31
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
32
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
33
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
34
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
35
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
36
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
37
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
38
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
39
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
40
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Cin Biber
|
Temiz
|
41
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Menşeine İade
|
42
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 19
|
Temiz
|
43
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
44
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
45
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
46
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
47
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
48
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
49
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
50
|
Babür Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
51
|
Hürsen Tar. Ür. Ltd
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
52
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
53
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
54
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
İmha
|
55
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
56
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
57
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
58
|
Ethem Zengin
|
Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|
59
|
Asım Öğer
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
60
|
İsmail Kabak
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
61
|
Fatma Fidan
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
62
|
Fatma Fidan
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
63
|
Ümmügülsüm Tuğrul
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
64
|
Tahsin Şen
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
65
|
Turan Korucan
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Limit Üstü
|
66
|
Fahri Darbaz
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
67
|
Özdemir Beyitoğulları
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Limit Üstü
|
68
|
İbrahim Momin
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
69
|
Arif Bozer
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
70
|
Nuray Seyhun
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
71
|
Doğan Bağkur
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
72
|
İzzet Kızıltoprak
|
Aydınköy
|
Nar
|
Temiz
|
73
|
Ayşe Buda
|
Aydınköy
|
Nar
|
Temiz
|
74
|
Ümit Zeki
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
75
|
Kürşat Can
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
76
|
Fatma Tekiner
|
Güzelyurt
|
Nar
|
Temiz
|
77
|
Esat Nurçin
|
Gelincik
|
Patlıcan
|
Temiz
|
78
|
Özkan Con
|
Yeşilköy
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü
|
79
|
Özkan Con
|
Yeşilköy
|
Çarli Biber
|
Temiz
|
80
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Biber
|
Limit Üstü
|
81
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Patlıcan
|
Temiz
|
82
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Beyaz Lahana
|
Temiz
|
83
|
Ahmet Talay
|
Gelincik
|
Kırmzı Lahana
|
Temiz
|
84
|
Kürşat Can
|
Yayla
|
Nar wanderful
|
Temiz
|
85
|
Engin Ekici
|
Yeşilırmak
|
Nar
|
Temiz
|
86
|
Abdullah Aktoprak
|
Taşpınar
|
Nar
|
Temiz
|
87
|
Gökan Saraç
|
Yeşilyurt
|
Nar
|
Temiz
|
88
|
Arif Bozer
|
Güzelyurt
|
Nar wanderful
|
Temiz
|
89
|
Erkalp Ltd.
|
Bostancı
|
Nar wanderful
|
Limit Üstü
|
90
|
Ata Baler
|
Çamlıköy
|
Nar
|
Temiz
|
91
|
İnanç Yüksel
|
Yayla(2)
|
Nar wanderful
|
Temiz
|
92
|
Hasan Cellatoğlu
|
Bostancı
|
Nar
|
Limit Üstü
|
93
|
Fırat Ender
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
94
|
Özal Akdoğu
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
95
|
Abdullah Aktoprak
|
Bostancı
|
Nar
|
Temiz
|
96
|
Müslüm Karasu
|
Güzelyurt
|
Fasulye
|
Temiz
|
97
|
İnanç Yüksel
|
Güzelyurt
|
Nar wanderful
|
Temiz
|
98
|
Hüseyin Kocabaşoğlu
|
Yıldırım
|
Brokoli
|
Temiz
|
99
|
Hüseyin Kocabaşoğlu
|
Yıldırım
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
100
|
Aytaç Yeğen
|
Akova
|
Marul
|
Temiz
|
101
|
Aytaç Yeğen
|
Akova
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
102
|
Aytaç Yeğen
|
Akova
|
Kıvırcık Marul
|
Temiz