Üçü ithal 9 üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 57 ithal, 45 yerli numuneden alınan örneklerde 3 ithal, 6 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde 3 ithal, 6 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nin 4-11 Ekim tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde ithal ürünlerden 57 numuneden 54 numune temiz çıktı. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken, 2 ürünün iadesine karar verildi.

Yerli ürünlerin analizinde ise 45 numuneden 39 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 6 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.