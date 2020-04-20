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Ücret Desteğine başvurular bugün başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamındaki ücret desteğine başvuruları bugün başladı.

Ücret Desteğine başvurular bugün başladı

 

Hak sahibi çalışanların işverenleri, bin 500 TL Ücret Desteği için İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online başvuru yapabilecek. İşverenler 21 gün boyunca çalışanları ve kendileri için müracaat edebilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, işverenler tarafından yapılacak başvuruda,  tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek bin 500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına bankaya yatırılacak.

Bakanlığın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla ücret desteğine nasıl başvurulacağı konusunda hazırladığı kamu spotu sosyal medya hesaplarının yanısıra yazılı ve görsel medyada paylaşıldı.

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