Ücret desteğine 10 dakikada 21 bin başvuru

Özele 1500 TL'lik maaş desteğine çok yoğun ilgi oldu. İnternetten başvuruların başladığı ilk 10 dakikada 21 bin müracaat yapıldı, sistem çöktü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamındaki ücret desteğine başvuruları dün başladı.

Hak sahibi çalışanların işverenleri, bin 500 TL Ücret Desteği için İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online başvuru yapabilecek. İşverenler 21 gün boyunca çalışanları ve kendileri için müracaat edebilecek.

İşverenler tarafından yapılacak başvuruda, tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek bin 500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına bankaya yatırılacak.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, özele 1500 TL'lik maaş desteğine çok yoğun ilgi olduğunu belirterek online başvuruların başladığı ilk 10 dakikada 21.000 müracaat olduğunu, bu nedenle sistemin çöktüğünü açıkladı.25 dakika boyunca sistemin çalışmadığını söyleyen Bakan Sucuoğlu "Şuan itibarıyla 880 işveren başvuru yaptı" dedi.

Sucuoğlu herkesin sakin olmasını istedi, sistemin 21 gün 24 saat başvuru kabul ettiğini ifade etti.

Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası İktisat Bankası ve Albank’ın bu sistemin dışında kalmayı istediğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, bu bankalarda işverenin hesapları olduğunu ve bunun çok ciddi bir sıkıntı yarattığını anlattı.

Bu bankalara çağrı yapan Bakan Sucuoğlu, bu bankaların da sistemin içine girmesini talep etti.

Cuma günü ilk ödemenin yapılabileceği müjdesini veren Bakan Sucuoğlu, tüm ödemelerin 4 veya 6 mayıs kalmaması ve yığılma olmaması için ödemelerin 3-4 günde bir yapılacağını anlattı.