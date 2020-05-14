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Ücret Desteği için başvuruda bulunup sıkıntı yaşayanlara destek hizmeti sağlanıyor

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Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında 17 Nisan’da uygulamaya konan 1500 TL Ücret Desteği almak için başvuruda bulunanların yaşadığı sorunların çözümlenmesi amacıyla destek hizmeti verilmeye başlandı.

Ücret Desteği için başvuruda bulunup sıkıntı yaşayanlara destek hizmeti sağlanıyor

 

   
Bu konuda sorun yaşayanların İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresinde ‘‘Sorun Bildir’’ linkinin kullanılabileceği kaydedildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1500 TL Ücret Desteğine başvuran işverenler, ihtiyat.gov.ct.tr adresinden ‘‘Destek Sorun Bildir’’ kısmını seçerek,  İhtiyat Sandığı İşyeri Sicil Numarası, Sosyal Sigorta İşyeri Tescil Numarası, İşgören (Çalışan) İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta Numarası bilgilerini girmek suretiyle, siteden başvurusunu sorgulayabilecek ve yaşadığı sıkıntıyı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne iletebilecek.

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