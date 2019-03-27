“Üçlü tarifenin birçok faydası görülecek”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, elektrikte çoklu tarife sisteminin modern dünyada uygulanan bir sistem olduğunu ve birçok faydasının görüleceğini söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, olağanüstü durumların yaşandığı geride bırakılan bir yılda hükümetin ciddi icraatlara imza attığını kaydetti.

Nami, Bakanlık olarak 5 yasa tasarısının yasalaşmasını sağladıklarını, önemli yasa çalışmalarının da devam ettiğini, Şirketler Yasasının da bitmek üzere olduğunu ifade etti.

Nami, Tüketici haklarını koruma, tüketici kredilerine yönelik yasa tasarısını tamamlayarak Meclis’e sevk ettiklerini kaydederek, bu yasa çalışmasıyla tüketici kredilerinde faiz değişikliğinin önüne geçileceğini ifade etti.

Hal Yasası çalışmalarının da son aşamada olduğu bilgisini veren Nami, Serbest Liman’la ilgili çalışmaları anlattı.

KALKINMA BANKASI

Kalkınma Bankası’nda son derece başarılı bir ekibin görev yaptığını söyleyen Nami, ekonomik krizin analizini yaparak özellikle küçük işletmelerin ve kalkınmada öncelikli yerlerin nakit ihtiyacına yönelik mikro krediler programı hazırlandığını, yakında sıfır faizli krediler de dahil olmak üzere çeşitli programların hayata geçirileceğini söyledi.

Nami, Acil İşletme İhtiyacı Kredi Programı’nın da hayata geçirildiğini, bunun bir çok işletmeye “hayat suyu” gibi geldiğini kaydetti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ İKİ KATINA ÇIKTI

Bakanlığının yenilenebilir enerji politikasının Kalkınma Bankası’nca da desteklendiğini söyleyen Nami, şu anda yenilenebilir enerji kapasitesinin göreve geldikleri tarih itibarıyla bugün iki katına çıktığını, bu yılın sonuna doğru 60 megawatt’ın da üzerine çıkmış olacaklarını söyledi.

Bakan Nami, enerji konusunun zor bir konu olduğunu, herkesin yüksek enerji maliyetlerinden şikayetçi olduğunu vurgulayarak, “Bunları hızlı bir şekilde aşağı indirmek son derece zor, önemli yatırımları hayata geçirmek gerekiyor” dedi.

Uzun vadede çözüm formülünün güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanmak olduğunu söyleyen Nami, Türkiye ile gündemde olan enterkonnekte sistemin maliyetleri düşürecekse hayata geçirilmesini istediklerini kaydetti.

Bu konuda Türkiye’deki muhataplarıyla ve uluslararası düzeyde birçok temas gerçekleştirerek üzerilerine düşeni yaptıklarını söyleyen Nami, “Artık Türkiye’deki muhataplarımızdan adım atmalarını bekliyoruz. Bu adımın ilk aşaması fizibilite çalışması olmalı. Rakamlarla bu ucuzluğun nasıl olacağını görmemiz gerekir” dedi.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ

Nami, enerji arz güvenliğini sağlamak üzere Kıb-Tek’e santral alımı için uluslar arası ihaleye çıktıklarını söyleyerek, yeni jeneratörlerin, eski jeneratörlerin dışarı alınmasını sağlayarak, uzun vadede maliyetlerin düşmesini sağlayacağını söyledi.

“Hükümet yeni alacağı santrallerin parasını ödemek için elektriğe zam yapıyor” iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Nami, gündeme gelen fiyat artışlarının doğrudan doğruya akaryakıt ve sabit bedeldeki artışlardan kaynaklandığını söyledi.

ÇOKLU TARFE SİSTEMİ

Çoklu tarife sistemine açıklık getiren Nami, bu tarifeyle halka çeşitli seçenek sunduklarını, 1 Nisan’dan itibaren tüm konutların otomatik olarak sisteme alınacağını, ancak dileyenlerin bu tarifeden çıkabileceğini ve sabit tarifeye geçebileceklerini, bu işlemi yılda 3 kez de tekrarlayabileceklerini ifade etti.

İlk etapta sadece konutları çoklu tarifeye aldıklarını, ticari işletmelerin bunun dışında olduğunu söyleyen Nami, ancak isterlerse ticari müesseselerin de çoklu tarifeye geçebileceklerini söyledi.

Yeni fiyatlandırmada fiyat dilimlerini kaldırarak, 98 Kuruş’a sabitlediklerini, çoklu tarifeyi seçmeyen tüketicilerin kullandıkları enerjinin 98 Kuruş’tan hesaplanacağını, bunun da Kıb-Tek’in maliyeti olduğunu kaydetti.

Nami, 250 kilowatt saat olan alt dilimi 300’e yükselttiklerini, bu dilimin içinde kalanlara ayrıca yüzde 15 daha indirim yapılacağını, bu dilimde enerjinin kilowatt saat ücretinin 83 kuruşa düşmüş olacağını söyledi.

Nami, bu sistemin modern dünyada uygulanan bir sistem olduğunu ve birçok faydasının görüleceğini söyledi.



