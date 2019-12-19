Uçakta kabus dakikaları

İstanbul’dan KKTC’ye gelmek üzere piste çıkan Pegasus uçağında büyük panik yaşandı. Bir kadın yolcu “Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım” diye bağırmaya başladı. Yüzü kapalı olan ve güneş gözlüğü takan kadın, apar topar uçaktan indirildi, ardından uçak tahliye edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gelmek üzere piste doğru ilerleyen yapan PC 1930 sefer sayılı Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.

Uçağa binen yolculardan Nigar D adlı bir kadın “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” diye bağırmaya başladı.

Şahsı görevliler ve uçaktaki diğer yolcular durdurmaya çalışırken, o anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde yüzü kapalı olan kadının yolcular tarafından durdurulmaya çalışıldığı görüldü.

Dün saat 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gelmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken Nigar D adlı bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Ben FETÖ'cüyüm. Uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.

Güneş gözlüğü takıp başörtüsünü ağzına götürerek konuşmaya devam eden Nigar D'ye uçaktaki bazı yolcular tepki gösterdi.

Uçak tahliye edilirken uçakta arama yapıldı. Uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramaların ardından saat 10.00'da Ercan Havalimanı'na hareket etti.

Havalimanındaki polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli, gözaltına alındı ve ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.

Kadın, polisler eşliğinde adliyeye doğru yürüdüğü sırada bir anda kendini yere atarak, "Ben bomba değilim" diye bağırdı. Polislerin yardımıyla ayağı kalkan kadın, ardından adliyeye girdi.

Söz konusu kadın ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi. Şüphelinin daha önce de psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.