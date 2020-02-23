Uçak fiyatları düşmek bilmiyor

Yurt dışına gitmek isteyen yolcuların ödeyeceği fiyatlar bir türlü düşmüyor. Uçak fiyatları hala dudak uçuklatıyor. İstanbul’a gidiş dönüş bilet fiyatları kişi başı ortalama 500 TL ile 2000 TL arasında değişiyor. Avrupa için de bu miktar 4 bin ile 8 bin 500 TL arasında değişiyor

Erçin SELASİYE

Uçak bilet fiyatları dudak uçuklatmaya devam ediyor. Yurt dışına gitmek isteyen yolcuların ödeyeceği fiyatlar bir türlü düşmüyor. Ercan Havalimanı’ndan Türkiye’nin herhangi bir şehrine ya da üçüncü ülkeye gitmek isteyenlerin ödeyeceği bilet fiyatları cep yakan türden...

HALKIN SESİ, gidiş dönüş uçak biletlerinin fiyatlarını inceledi.

Atlas Global Havayollarının da iflasını açıklayıp uçuşlarını durdurmasının ardından THY ve Pegasus Havayolları’ndan Şubat ayında gidiş dönüş uçak bileti almak isteyenlerin ödeyeceği miktarlar, ailelerin bütçesini adeta sarsacak.

İstanbul’a gidiş dönüş bilet fiyatları kişi başı ortalama 816 TL ile 1400 TL arasında değişiyor.

Ercan Havalimanı’ndan Pegasus ve Anadolujet ile yapılan sabah uçuşları gidiş-dönüş yaklaşık 500 TL; akşam seferleri ise 800-1000 TL’yi buluyor.

Türk Hava Yolları’nın fiyat aralığı daha yüksek olmakla beraber sabah uçuşlarının 1000 TL civarında ve akşam uçuşlarının ise 2000 TL’ye kadar yükseldiğini gözlemlemek mümkün.

Böylece dört kişilik bir ailenin Kuzey Kıbrıs’tan İstanbul’a gidiş dönüş uçak bileti masrafı toplam 8000 TL’ye ulaşabiliyor

İzmir’e uçuşlar ise yine kişi başı 650-850 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Ankara için de fiyatlar farklı değil. Ercan-Ankara gidiş dönüş fiyatları 600 TL ile 1000 TL arasında değişiyor.

Üçüncü ülkeye gitmek isteyenlerin ise bilet fiyatları daha da cep yakıyor.

Bu ay İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek isteyen bir yolcu, Ercan-İstanbul-Londra uçuşu için gidiş dönüş 4 bin ile 8 bin 500 TL arası bir fiyat ödemek zorunda kalacak.

Kıbrıslı Türklerin en çok yaşadığı şehirlerden biri olan Avustralya’nın Melbourne şehrine gitmek isteyen bir kişi adeta servet harcayacak. Aralık ayında Avustralya’ya uçacak olan bir kişi, gidiş dönüş bileti için 30 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Öte yandan Larnaka’dan Easyjet Havayolu’yla Londra Gatwick Havaalanı’na sadece 995 TL’ye, Jet2.com ile Stansted Havaalanı’na 1200 TL’ye ve Heathrow Havaalanı’na 1600-2150 TL’ye gitmek mümkün.

PEGASUS

ERC- İSTANBUL

21/02/20 – 23/02/20

1,344

---------------

ERC- İSTANBUL

28/02/20 – 01/03/20

816

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ERC-ANK

19/02/20 – 22/02/20

827

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ERC-ANK

26/02/20 – 29/02/20

560

---------------

ERC-İZMİR

06/03/20 – 08/03/20

846

---------------

ERC-ADANA

21/02/20 – 01/03/20

555

---------------

ERC-ANTALYA

27/02/20 – 01/03/20

627

---------------

ERC-LONDRA

23/02/20 – 01/03/20

4,500

THY

ERC- İSTANBUL

21/02/20 – 23/02/20

1,278

---------------

ERC- İSTANBUL

28/02/20 – 01/03/20

1,076

---------------

ERC-ANK

19/02/20 – 22/02/20

1,219

---------------

ERC-ANK

26/02/20 – 29/02/20

990

---------------

ERC-İZMİR

06/03/20 – 08/03/20

689

---------------

ERC-ADANA

21/02/20 – 25/02/20

711

---------------

ERC-ANTALYA

27/02/20 – 01/03/20

860

---------------

ERC-LONDRA

23/02/20 – 01/03/20

8,499