Uçak fiyatları dudak uçuklatıyor

Yurt dışına gitmek isteyen yolcuların ödeyeceği fiyatlar bir türlü düşmüyor. Uçak fiyatları hala dudak uçuklatıyor. İstanbul’a gidiş dönüş bilet fiyatları kişi başı ortalama 780 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Avrupa için de bu miktar 5 bin TL’ye yakın

Erçin SELASİYE

Uçak fiyatları dudak uçuklatmaya devam ediyor. Yurt dışına gitmek isteyen yolcuların ödeyeceği fiyatlar bir türlü düşmüyor.

Ercan Havalimanı’ndan Türkiye’nin herhangi bir şehrine ya da üçüncü ülkeye gitmek isteyenlerin ödeyeceği bilet fiyatları cep yakan türden...

HALKIN SESİ, gidiş dönüş uçak biletlerinin fiyatlarını inceledi.

Atlas Jet’in uçuşlarını durdurma kararı almasının ardından THY ve Pegasus Havayolları’ndan Aralık ayında gidiş dönüş uçak bileti almak isteyenlerin ödeyeceği miktarlar, ailelerin bütçesini adeta sarsacak.

İstanbul’a gidiş dönüş bilet fiyatları kişi başı ortalama 780 TL ile 1500 TL arasında değişiyor.

Böylece dört kişilik bir ailenin Kuzey Kıbrıs’tan İstanbul’a gidiş dönüş uçak bileti masrafı toplam 3200 TL ile 6000 TL’yi buluyor.

İzmir’e uçuşlar ise yine kişi başı 750-850 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Ankara için de fiyatlar farklı değil. Ercan-Ankara gidiş dönüş fiyatları 700 TL’den başlıyor.

Üçüncü ülkeye gitmek isteyenlerin ise bilet fiyatları daha da cep yakıyor.

Yılbaşına doğru İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek isteyen bir yolcu, Ercan-İstanbul-Londra uçuşu için gidiş dönüş 4 bin ile 5 bin TL arası bir fiyat ödemek zorunda kalacak.

Kıbrıslı Türklerin en çok yaşadığı şehirlerden biri olan Avustralya’nın

Melbourne şehrine gitmek isteyen bir kişi adeta servet harcayacak. Aralık ayında Avustralya’ya uçacak olan bir kişi, gidiş dönüş bileti için 30 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Tarihlere göre uçak biletleri fiyatları (gidiş dönüş)

THY !!!!!!THY logosu koyyyyyyyyyyy!

ERC- İSTANBUL LONDRA

27/12/19 – 01/01/20

4,384.51 TL

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ERC- İSTANBUL LONDRA

21/12/19 – 29/12/19

5,021.89 TL

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ERC-İSTANBUL-PARİS

27/12/19 – 02/01/20

4,775.87 TL

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ERC-ANK

13/12/19 – 16/12/19

694.88 TL

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ERC- İSTANBUL-MELBOURNE

13/12/19 – 22/12/19

28,415.79 TL

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ERC-İST

27/12/19 – 01/01/20

1,564.55 TL

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ERC-İZMİR

06/12/19 – 10/12/19

755.80 TL

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PEGASUS !!!!!! pegasus logosu koyyyyyyyyyyy!

ERC- İSTANBUL-LONDRA

27/12/19 – 01/01/20

4,440. TL

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ERC- İSTANBUL LONDRA

21/12/19 – 29/12/19

3,995 TL

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ERC- İSTANBUL -PARİS

27/12/19 – 02/01/20

3,521 TL

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ERC-ANK

13/12/19 – 16/12/19

756 TL

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ERC-İST

27/12/19 – 01/01/20

710 TL

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ERC-İZMİR

06/12/19 – 10/12/19

836 TL