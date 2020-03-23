“Uçağı kendimiz ödedik”

İngiltere’den özel uçuşla adaya gelen öğrencilerden Fikri Terkan, “Uçuşu tümüyle kendi cebimizden ve fahiş bir ücretle ödedik” dedi ve burada hastalıklı muamelesi gördüklerini söyledi

İngiltere’den charter seferle adaya gelen öğrencilerden Fikri Terkan, “uçuşu tümüyle kendi cebimizden ve fahiş bir ücretle ödedik” dedi.

Terkan, duygularını paylaştı, süreçte yaşadıklarını anlattı. Çok büyük bir stresle ülkeye geldiklerini, yaşadıkları “hastalıklı muamelesi” ve “nefret söylemi” nedeniyle de üzüntü yaşadıklarını anlattı.

Havaalanında bir üst düzey yetkilinin, öğrenci olmayan bir tanıdığını uçağa bindirmek istediği iddiasını da ortaya atan Fikri Terkan, şunları dile getirdi:

“7 saat boyunca Stansted havalimanına gelmek üzere otobüs yolculuğu yapmış arkadaşımızın uçağa kabul edilmeyip, onun yerine üst düzey yetkilinin tanıdığı uçağa yerleştirileceği konusu havayolu ve aracı şirket tarafından son dakika bizlere söylendi. Bunu kabul etmememiz üzerine cebimizden ödediğimiz uçağın kalkış yapmayacağı gündeme getirildi. Bagajlarımızdan eşyalarımızı çıkartıp attırdılar”

STRESLE GELDİK, NEFRETLE KARŞILANDIK

Böylesi bir stresin üzerine Kıbrıs’ a geldiklerinde, ilk girdikleri yurt odalarında hijyen eksikliği olduğunu anlatan Fikri Terkan, “Hastalıklı muamelesi” gördüklerini belirtti.

“River Side otele giriş yapmak üzere otobüslere binip Alsancak’ a vardığımızda ise Alsancak belediye başkanının yönlendirmesi ile Alsancak’lı halkın protesto ve nefret gösterisi ile karşılaştık“ diyen öğrenci, özellikle de “Bunları alın, buraya koymayın bizi da hasta edecekler, İngiltere’ye geri gitsinler” söylemlerine dikkat çekti.

Fikri Terkan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Oysa biz dünyada böyle bir kaos yaşanırken vatanımıza, ailelerimizin yanına gelmenin yorgun mutluluğunu yaşarken, sadece hijyen olan herhangi bir yerde sıcak bir ilgi bekliyorduk. Bizim için önemli olan 5 yıldızlı otel değil, hijyen bir ortamda sıcak bir karşılama ve ilgi ile 14 günü geçireceğimiz bir yerdi.”

“Kendim ve Yurt dışında okuyan diğer arkadaşlarım adına söyleyeceğim, biz sadece yurt dışında, adamızın eğitim şartlarının yetersiz oluşundan dolayı kendimizi geliştirmek ve ülkemiz için daha değerli bireyler olabilmek için eğitim almaktayız. Seyahat boyu maske, eldiven gibi önlemler alarak, kendimizi koruma amaçlı tedbirler aldık. Bunun üzerine halkımız tarafından hastalıklıymışız gibi bir muameleye uğradık. Kendim ve benimle aynı durumda olan arkadaşlarım adına sadece ciddi bir üzüntü yaşadığmızı vurgulamak isterim”

“Her ne kadar da halkımızın belli bir kesimi bizden ve geleceklerinden vazgeçmiş gibi konuşmalar yapsa da biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Gerekli önlemler alındığında ve okullarımıza devam etmemizin tamamen güvenli bir hal aldığını gördüğümüzde tekrardan eğitimimize devam etmek üzere İngiltere’ye dönmek için can atıyoruz. Vatanımıza bir an önce dönmenin verdiği özlem ve son 1 hafta boyunca yaşadığımız stres ve belirsizlik sonucu evimize döndüğümüzde belli kesim vatandaşlarımız tarafından söylenmiş olan sözler hepimizi sadece üzdü ve inancımızı yargılamamıza neden oldu..

Umarım hâla İngiltere’ den çıkamayan arkadaşlarım da en kısa zamanda evlerine dönüp ailelerine kavuşurlar. Son olarak söylemek istediğim, bu kadar yoğun stresin üzerine, yaşanan olumsuzlukların geç de olsa iyileşmesine memnunum. Umarım 14 gün boyunca başka olumsuzluk ve belirsizliklerle karşılaşmayız.”