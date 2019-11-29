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Üç yerli üründe limitüstü pestisit kalıntı

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Tarım Dairesi’nin  22 – 28 Kasım  tarihlerini kapsayan analizlerinde  43 ithal ürünün tamamı temiz çıkarken yerli ürünlerde, 15 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 üründen 2’si imha edildi

Üç yerli üründe limitüstü pestisit kalıntı

arım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ürünlerin tamamı temiz çıkarken, yerli 3 üründe  limit üstü pestisit kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nin  22 – 28 Kasım  tarihlerini kapsayan analizlerinde  43 ithal ürünün tamamı temiz çıktı.

Yerli ürünlerde, 15 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 üründen 2’si imha edildi. Bir  ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tatlısu köyü sakinlerinden Arif Kargı’ya ait çarli biberin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabak, üçüncü alımında da limit üstü ilaç kalıntısı bulunmasından dolayı imha edildi.  Yıldırım köyü sakinlerinden Hüseyin Kocabaşoğlu’na ait çilekte tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürün imha edildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

TÜK

M/SA Liman

Buğday

Temiz

2

Arsal Gıda

M/SA Liman

Beyaz Lahana

Temiz

3

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Armut(S:M)

Temiz

4

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Elma(Gala)

Temiz

5

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Armut(Ank)

Temiz

6

Nuri Ersoy Ltd.

G/liman

Çeri Domates

Temiz

7

ORC Foods Ltd.

G/liman

Çeri Domates

Temiz

8

ORC Foods Ltd.

G/liman

Elma(Stk)

Temiz

9

ORC Foods Ltd.

G/liman

Elma(Golden)

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Armut(S:M)

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Siyah Üzüm

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Sultani Üzüm

Temiz

13

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Elma(Stk)

Temiz

14

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Elma(Golden)

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Çeri Domates

Temiz

16

Halil Kasap Paz.

G/liman

Elma(Stk)

Temiz

17

Halil Kasap Paz.

G/liman

Sultani Üzüm

Temiz

18

M.Hacı Ali Ltd

M/SA Liman

Soya Fasulyesi

Temiz

19

M.Hacı Ali Ltd

M/SA Liman

Mısır(Yemlik)

Temiz

20

TÜK

M/SA Liman

Sığır Süt Yemi

Temiz

21

Selgün Tic.

G/liman

Elma(Gala)

Temiz

22

Selgün Tic.

G/liman

Armut(Deveci)

Temiz

23

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Sultani Üzüm

Temiz

24

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Üzüm (Red Globe)

Temiz

25

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Siyah Üzüm

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Armut(Deveci)

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Elma(Stk)

Temiz

28

SVS Tic. Ltd.

G/liman

Çeri Domates

Temiz

29

Beşyem Tar. Hay.

M/SA Liman

Menekşe Koyun Süt Yemi

Temiz

30

Beşyem Tar. Hay.

M/SA Liman

Melisa Süt Yemi

Temiz

31

Beşyem Tar. Hay.

M/SA Liman

Karanfıl Besi Gel. Yem.

Temiz

32

Halil Kasap Paz. Ltd

G/liman

Elma Starking

Temiz

33

Halil Kasap Paz. Ltd

G/liman

Armut (S:M)

Temiz

34

Halil Kasap Paz. Ltd

G/liman

Çeri Domates

Temiz

35

Babür Tic. Ltd.

G/liman

Elma Rose

Temiz

36

Babür Tic. Ltd.

G/liman

Elma R. Delicious

Temiz

37

Hakan Düzgün

M/SA Liman

Tatlı Kırmızı Toz Biber

Temiz

38

Hakan Düzgün

M/SA Liman

Tatlı Kırmızı Pul Biber

Temiz

39

Hakan Düzgün

M/SA Liman

Acı Kırmızı Pul Biber

Temiz

40

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Armut (S:M)

Temiz

41

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Armut (Deveci)

Temiz

42

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Çeri Domates

Temiz

43

Onbaşı İşl. Ltd.

G/liman

Elma (Golden)

Temiz

44

Hüseyin Mullacuma

Yeniboğaziçi

Çiçek Lahanası

Temiz

45

Hüseyin Mullacuma

Yeniboğaziçi

Brokoli

Temiz

46

Hüseyin Mullacuma

Yeniboğaziçi

Alabaş

Temiz

47

Zeki Soyal

Mormenekşe

Kereviz

Temiz

48

Hürü Özer

Mormenekşe

Kabak

İMHA

49

Adem Çil

Tatlısu

Domates

Temiz

50

Adem Çil

Tatlısu

Çarli Biber

Temiz

51

Arif Kargı

Tatlısu

Patlıcan

Temiz

52

Arif Kargı

Tatlısu

Dolmalık  Biber

Temiz

53

Arif Kargı

Tatlısu

Domates

Temiz

54

Arif Kargı

Tatlısu

Çarli Biber

Limit Üstü

55

Hüseyin Kocabaşoğlu

Yıldırım

Çilek

İMHA

56

Tar-San Ltd

Çatalköy

Maydanoz

Temiz

57

Tar-San Ltd

Çatalköy

Salatalık

Temiz

58

Serpil Bayur

Ozanköy

Roka

Temiz

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