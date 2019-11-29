Üç yerli üründe limitüstü pestisit kalıntı

arım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ürünlerin tamamı temiz çıkarken, yerli 3 üründe limit üstü pestisit kalıntı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nin 22 – 28 Kasım tarihlerini kapsayan analizlerinde 43 ithal ürünün tamamı temiz çıktı.
Yerli ürünlerde, 15 numuneden 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 üründen 2’si imha edildi. Bir ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Tatlısu köyü sakinlerinden Arif Kargı’ya ait çarli biberin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Mormenekşe sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabak, üçüncü alımında da limit üstü ilaç kalıntısı bulunmasından dolayı imha edildi. Yıldırım köyü sakinlerinden Hüseyin Kocabaşoğlu’na ait çilekte tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürün imha edildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
TÜK
|
M/SA Liman
|
Buğday
|
Temiz
|
2
|
Arsal Gıda
|
M/SA Liman
|
Beyaz Lahana
|
Temiz
|
3
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
4
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
5
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
6
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
G/liman
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
7
|
ORC Foods Ltd.
|
G/liman
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
8
|
ORC Foods Ltd.
|
G/liman
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
9
|
ORC Foods Ltd.
|
G/liman
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
13
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
14
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
15
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
16
|
Halil Kasap Paz.
|
G/liman
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
17
|
Halil Kasap Paz.
|
G/liman
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
18
|
M.Hacı Ali Ltd
|
M/SA Liman
|
Soya Fasulyesi
|
Temiz
|
19
|
M.Hacı Ali Ltd
|
M/SA Liman
|
Mısır(Yemlik)
|
Temiz
|
20
|
TÜK
|
M/SA Liman
|
Sığır Süt Yemi
|
Temiz
|
21
|
Selgün Tic.
|
G/liman
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
22
|
Selgün Tic.
|
G/liman
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
23
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
24
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Üzüm (Red Globe)
|
Temiz
|
25
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
28
|
SVS Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
29
|
Beşyem Tar. Hay.
|
M/SA Liman
|
Menekşe Koyun Süt Yemi
|
Temiz
|
30
|
Beşyem Tar. Hay.
|
M/SA Liman
|
Melisa Süt Yemi
|
Temiz
|
31
|
Beşyem Tar. Hay.
|
M/SA Liman
|
Karanfıl Besi Gel. Yem.
|
Temiz
|
32
|
Halil Kasap Paz. Ltd
|
G/liman
|
Elma Starking
|
Temiz
|
33
|
Halil Kasap Paz. Ltd
|
G/liman
|
Armut (S:M)
|
Temiz
|
34
|
Halil Kasap Paz. Ltd
|
G/liman
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
35
|
Babür Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Elma Rose
|
Temiz
|
36
|
Babür Tic. Ltd.
|
G/liman
|
Elma R. Delicious
|
Temiz
|
37
|
Hakan Düzgün
|
M/SA Liman
|
Tatlı Kırmızı Toz Biber
|
Temiz
|
38
|
Hakan Düzgün
|
M/SA Liman
|
Tatlı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
39
|
Hakan Düzgün
|
M/SA Liman
|
Acı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
40
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Armut (S:M)
|
Temiz
|
41
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Armut (Deveci)
|
Temiz
|
42
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
43
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
G/liman
|
Elma (Golden)
|
Temiz
|
44
|
Hüseyin Mullacuma
|
Yeniboğaziçi
|
Çiçek Lahanası
|
Temiz
|
45
|
Hüseyin Mullacuma
|
Yeniboğaziçi
|
Brokoli
|
Temiz
|
46
|
Hüseyin Mullacuma
|
Yeniboğaziçi
|
Alabaş
|
Temiz
|
47
|
Zeki Soyal
|
Mormenekşe
|
Kereviz
|
Temiz
|
48
|
Hürü Özer
|
Mormenekşe
|
Kabak
|
İMHA
|
49
|
Adem Çil
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
50
|
Adem Çil
|
Tatlısu
|
Çarli Biber
|
Temiz
|
51
|
Arif Kargı
|
Tatlısu
|
Patlıcan
|
Temiz
|
52
|
Arif Kargı
|
Tatlısu
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
53
|
Arif Kargı
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
54
|
Arif Kargı
|
Tatlısu
|
Çarli Biber
|
Limit Üstü
|
55
|
Hüseyin Kocabaşoğlu
|
Yıldırım
|
Çilek
|
İMHA
|
56
|
Tar-San Ltd
|
Çatalköy
|
Maydanoz
|
Temiz
|
57
|
Tar-San Ltd
|
Çatalköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
58
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Roka
|
Temiz