Üç yerli bir ithal üründe limit üstü kalıntı

Yerli kapya biber ve salatalıkta limit üstü ilaç, ithal pul biberde limit üstü aflatoksin tespit edildi. Yerli pazıda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç belirlendi.

Tarım Dairesi 11 -17 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden domates çeşitleri, elma çeşitleri, armut çeşitleri, biber çeşitleri, cennet meyvesi, salatalık, balya, kepek, yem, süt yemi, ayçiçek küsbesi, soya küsbesi, patlıcan, arpa-buğday sapı samanı, buğday (yemlik), pul biber (tatlı-acı) ve sumak olmak üzere 57 numuneden 56'sı temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. Muhammed M. Ömeroğlu’na ait ithal pul biberden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, aflatoksin oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden biber çeşitleri, mandalin, maydanoz, patlıcan, pazı, kabak, limon, sarma (beyaz) ve salatalık olmak üzere 21 numuneden 18'i temiz, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısı ve 1 numunede de tavsiye dışı ilaç kalıntısına rastlandı.

Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan 2. numuneden ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Alsancak’ta ise pazı üretimi yapan Caner Safel’in üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı ürün imha edildi.