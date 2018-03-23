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Üç yerli 4 ithal üründe kalıntıya rastlandı

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Tarım Dairesi 16-22 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre ithal ürünlerden 33 numuneden 29'unun temiz çıktığını, 4 üründe ise kalıntıya rastlandığı, yerli ürünlerden ise 53 numunenin 50'sinin temiz, 3 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandığı açıklandı

Üç yerli 4 ithal üründe kalıntıya rastlandı
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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden çeri domates,  armut çeşitleri, elma çeşitleri, havuç, susam, karpuz, mısır (yemlik) soya fasulyesi, kırmızı acı ve tatlı pul biber ve biber çeşitleri olmak üzere 33 numuneden 29'unun temiz çıktığını, 4 üründe ise kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Yerli ürünlerden ise enginar, domates, biber çeşitleri, fasulye çeşitleri, salatalık, nane, pancar, roka, Valencia portakal, patlıcan, çilek ve kabak  olmak üzere  53 numunenin 50'sinin temiz, 3 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandı. 

Tarım Dairesi 16-22 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçların elde edildiği kaydedildi.                

İthal ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Onbaşı İşl. Ltd ait Elma ve Yeşil Cin Biber Menşeine iade edildi. Öte yandan SVS Tic. Ltd ait Yeşil Acı biber limit üstü çıkması nedeniyle imhasına karar verildi.

Yerli ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde Mağusa’da Ramazan Ateş'e ait kapya biber ve Doğancı’da Salih Çınar'a ait biber limit üstü çıkması nedeniyle hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.           

Öte yandan Mormenekşe’de Hürü Özer'e ait salatalık limit üstü çıkması nedeniyle ürünün imhasına karar verildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Engin Hürsen Ltd

İthal

Havuç

Temiz

2

Engin Hürsen Ltd

İthal

Armut(S:M)

Temiz

3

Helvasan

İthal

Susam

Temiz

4

Ekosan Ticaret

İthal

Kırmızı Acı Pul Biber

Temiz

5

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma

Limit Üstü

6

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Limit Üstü

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma

Temiz

9

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma

Limit Üstü

10

SVS Tic Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

11

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

12

SVS Tic Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

13

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

15

SvS Tic Ltd.

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

16

Holly Grains Ltd

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

17

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Çeri Domates

Temiz

18

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

19

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

20

Baharyolu

İthal

Pul Biber(Acı)

Temiz

21

Engin Hürsen Ltd

İthal

Havuç

Temiz

22

Köşe Ticaret

İthal

Elma(Golden)

Temiz

23

Köşe Ticaret

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

24

Köşe Ticaret

İthal

Elma(Stk)

Temiz

25

M.HacıAli İşl.

İthal

Soya Fasulyesi

Temiz

26

SVS Tic Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

27

SVS Tic Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

28

SVS Tic Ltd.

İthal

Yeşil Acı Biber

Limit Üstü

29

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

30

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

31

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

32

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Elma(G.S)

Temiz

33

SVS Tic Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Temiz

34

Orli Ltd.

Bostancı

Valencia Portakal

Temiz

35

Orli Ltd.

Bostancı

Valencia Portakal

Temiz

36

Serpil Bayur

Ozanköy

Kabak

Temiz

37

Serpil Bayur

Ozanköy

Çilek

Temiz

38

Serpil Bayur

Ozanköy

Kabak

Temiz

39

Serpil Bayur

Ozanköy

Çilek

Temiz

40

Ramazan Ateş

Mağusa

Biber Kapya

Limit Üstü

41

Ali Çam

Tatlısu

Fasulye

Temiz

42

Mustafa Çil

Tatlısu

Domates

Temiz

43

Mustafa Çil

Tatlısu

Biber

Temiz

44

Mehmet Üredi

Tatlısu

Fasulye

Temiz

45

Mehmet Üredi

Tatlısu

Ayşe K.Fasulye

Temiz

46

Ümran Çil

Tatlısu

Salatalık

Temiz

47

Hatice Ateş

Tatlısu

Ayşe K.Fasulye

Temiz

48

Rıfat Ateş

Tatlısu

Fasulye

Temiz

49

Rıfat Ateş

Tatlısu

Ayşe K.Fasulye

Temiz

50

Hikmet Milli

Tatlısu

Salatalık

Temiz

51

Hikmet Milli

Tatlısu

Domates

Temiz

52

Vedat Sabancı

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

53

Orli Ltd.

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

54

Şevki Hacışevki

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

55

Dilekler Ticaret

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

56

Dilekler Ticaret

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

57

Yusuf Sönmez

Gaziveren

Çilek

Temiz

58

Fatma Akcam

Gaziveren

Nane

Temiz

59

Salih Çınar

Doğancı

Biber

Limit Üstü

60

Salih Çınar

Doğancı

Domates

Temiz

61

Svs Ltd.

Taşpınar

Çilek

Temiz

62

Koray Kansu

Ozanköy

Salatalık

Temiz

63

Koray Kansu

Girne

Patlıcan

Temiz

64

Emirali Oğur

Çayönü

Enginar(İh)

Temiz

65

Salime Kırşan

Akdoğan

Enginar(İh)

Temiz

66

Dudu Uluerli

Akdoğan

Enginar(İh)

Temiz

67

Ersoy Kırşan

Akdoğan

Enginar(İh)

Temiz

68

İlkay Erdoğuş

İskele

Enginar(İh)

Temiz

69

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar(İh)

Temiz

70

Zehra Bağrışan

Çayönü

Roka

Temiz

71

Zehra Bağrışan

Çayönü

Pancar

Temiz

72

Eylem Açıkyıldız

Çayönü

Pancar

Temiz

73

Hasan Beşerler

Çayönü

Pancar

Temiz

74

Aytaç Özcezarlı

Çayönü

Pancar

Temiz

75

Emir Öztüren

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

76

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

77

Sadık Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

78

Mehmet Akkoyun

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

79

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

80

Şebnem Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(İh)

Temiz

81

Bekir Ercan

Yeniboğaziçi

Biber Kapya

Temiz

82

Hürü Özer

Mormenekşe

Salatalık

Limit Üstü

83

Yusuf Kuşaf

Yeniboğaziçi

Domates

Temiz

84

İbrahim Mulla Cuma

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

85

Zeki Mulla Cuma

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

86

Hüseyin Mulla Cuma

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

           

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