Üç yerli 4 ithal üründe kalıntıya rastlandı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden çeri domates, armut çeşitleri, elma çeşitleri, havuç, susam, karpuz, mısır (yemlik) soya fasulyesi, kırmızı acı ve tatlı pul biber ve biber çeşitleri olmak üzere 33 numuneden 29'unun temiz çıktığını, 4 üründe ise kalıntıya rastlandığını açıkladı.
Yerli ürünlerden ise enginar, domates, biber çeşitleri, fasulye çeşitleri, salatalık, nane, pancar, roka, Valencia portakal, patlıcan, çilek ve kabak olmak üzere 53 numunenin 50'sinin temiz, 3 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandı.
Tarım Dairesi 16-22 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçların elde edildiği kaydedildi.
İthal ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Onbaşı İşl. Ltd ait Elma ve Yeşil Cin Biber Menşeine iade edildi. Öte yandan SVS Tic. Ltd ait Yeşil Acı biber limit üstü çıkması nedeniyle imhasına karar verildi.
Yerli ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde Mağusa’da Ramazan Ateş'e ait kapya biber ve Doğancı’da Salih Çınar'a ait biber limit üstü çıkması nedeniyle hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
Öte yandan Mormenekşe’de Hürü Özer'e ait salatalık limit üstü çıkması nedeniyle ürünün imhasına karar verildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Engin Hürsen Ltd
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
2
|
Engin Hürsen Ltd
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
3
|
Helvasan
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
4
|
Ekosan Ticaret
|
İthal
|
Kırmızı Acı Pul Biber
|
Temiz
|
5
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma
|
Limit Üstü
|
6
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Cin Biber
|
Limit Üstü
|
7
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
8
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma
|
Temiz
|
9
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma
|
Limit Üstü
|
10
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
13
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
14
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
15
|
SvS Tic Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Acı Biber
|
Temiz
|
16
|
Holly Grains Ltd
|
İthal
|
Mısır(Yemlik)
|
Temiz
|
17
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
18
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Yeşil Acı Biber
|
Temiz
|
19
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
20
|
Baharyolu
|
İthal
|
Pul Biber(Acı)
|
Temiz
|
21
|
Engin Hürsen Ltd
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
22
|
Köşe Ticaret
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
23
|
Köşe Ticaret
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
24
|
Köşe Ticaret
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
25
|
M.HacıAli İşl.
|
İthal
|
Soya Fasulyesi
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
28
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Acı Biber
|
Limit Üstü
|
29
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
31
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
33
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Temiz
|
34
|
Orli Ltd.
|
Bostancı
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
35
|
Orli Ltd.
|
Bostancı
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
36
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Kabak
|
Temiz
|
37
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Çilek
|
Temiz
|
38
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Kabak
|
Temiz
|
39
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Çilek
|
Temiz
|
40
|
Ramazan Ateş
|
Mağusa
|
Biber Kapya
|
Limit Üstü
|
41
|
Ali Çam
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
42
|
Mustafa Çil
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
43
|
Mustafa Çil
|
Tatlısu
|
Biber
|
Temiz
|
44
|
Mehmet Üredi
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
45
|
Mehmet Üredi
|
Tatlısu
|
Ayşe K.Fasulye
|
Temiz
|
46
|
Ümran Çil
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
47
|
Hatice Ateş
|
Tatlısu
|
Ayşe K.Fasulye
|
Temiz
|
48
|
Rıfat Ateş
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
49
|
Rıfat Ateş
|
Tatlısu
|
Ayşe K.Fasulye
|
Temiz
|
50
|
Hikmet Milli
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
51
|
Hikmet Milli
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
52
|
Vedat Sabancı
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
53
|
Orli Ltd.
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
54
|
Şevki Hacışevki
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
55
|
Dilekler Ticaret
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
56
|
Dilekler Ticaret
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
57
|
Yusuf Sönmez
|
Gaziveren
|
Çilek
|
Temiz
|
58
|
Fatma Akcam
|
Gaziveren
|
Nane
|
Temiz
|
59
|
Salih Çınar
|
Doğancı
|
Biber
|
Limit Üstü
|
60
|
Salih Çınar
|
Doğancı
|
Domates
|
Temiz
|
61
|
Svs Ltd.
|
Taşpınar
|
Çilek
|
Temiz
|
62
|
Koray Kansu
|
Ozanköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
63
|
Koray Kansu
|
Girne
|
Patlıcan
|
Temiz
|
64
|
Emirali Oğur
|
Çayönü
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
65
|
Salime Kırşan
|
Akdoğan
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
66
|
Dudu Uluerli
|
Akdoğan
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
67
|
Ersoy Kırşan
|
Akdoğan
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
68
|
İlkay Erdoğuş
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
69
|
Fatma Sesigüzel
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
70
|
Zehra Bağrışan
|
Çayönü
|
Roka
|
Temiz
|
71
|
Zehra Bağrışan
|
Çayönü
|
Pancar
|
Temiz
|
72
|
Eylem Açıkyıldız
|
Çayönü
|
Pancar
|
Temiz
|
73
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Pancar
|
Temiz
|
74
|
Aytaç Özcezarlı
|
Çayönü
|
Pancar
|
Temiz
|
75
|
Emir Öztüren
|
Sınırüstü
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
76
|
Erdoğan Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
77
|
Sadık Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
78
|
Mehmet Akkoyun
|
Sınırüstü
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
79
|
Salih Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
80
|
Şebnem Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
81
|
Bekir Ercan
|
Yeniboğaziçi
|
Biber Kapya
|
Temiz
|
82
|
Hürü Özer
|
Mormenekşe
|
Salatalık
|
Limit Üstü
|
83
|
Yusuf Kuşaf
|
Yeniboğaziçi
|
Domates
|
Temiz
|
84
|
İbrahim Mulla Cuma
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
85
|
Zeki Mulla Cuma
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
86
|
Hüseyin Mulla Cuma
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(İh)
|
Temiz