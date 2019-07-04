Üç yeni atama

DPÖ Müsteşarlığı’na Mustafa Kemal Serçelik, Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı’na Aytunç Şirket ve Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı’na Erçin Tekakpınar atandı

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Mustafa Kemal Serçelik, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Erçin Tekakpınar oldu.

Dünden geçerli olmak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile DPÖ’de görevden alma ve atamalar gerçekleşti.

Buna göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Mehmet Burhan görevden alınarak, yerine Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan Aytunç Şirket atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Evrim Hınçal da dün görevinden alınarak, yerine aynı mevkiinin müşaviri olan Erçin Tekakpınar getirildi.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu da dün görevinden alındı ve yerine müşavir olarak görev yapan Mustafa Kemal Serçelik atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü olarak görev yapan Neşe Ertok ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Kemal Burgaç da dün görevlerinden alındı.

DPÖ Müsteşarı Mustafa Kemal Serçelik

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Erçin Tekakpınar