Üç sürücü yaralandı

Mağusa-Karpaz anayolu üzerindeki Kalecik virajında meydana gelen ve üç aracın karıştığı kazada üç sürücü hafif yaralandı

Mağusa-Karpaz anayolu üzerindeki Kalecik virajında dün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç sürücü hafif yaralandı. 31 yaşındaki Ahmet Yalçın, yönetimindeki TMM 435 plakalı salon araç ile Karpaz istikametinden Mağusa istikametine seyrettiği sırada, sağ şeride geçti ve o esnada karşı şeritten gelen 21 yaşındaki Fikret Gül yönetimindeki RD 473 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan RD 473 plakalı araç, o esnada yolda seyir halindeki 21 yaşındaki Turist Ashlea Rose Hogan yönetimindeki LB 344 plakalı araca çarpıp, oradan 33 yaşındaki Osman Rüzgar yönetimindeki PM 375 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu TMM 435 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yalçın, RD 473 plakalı araç sürücüsü Fikret Gül, LB 344 plakalı araç sürücüsü Ashlea Rose Hogan hafif yaralandı. Yaralılar, İskele Sağlık Merkezi’nde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.