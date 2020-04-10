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Üç pozitif vaka daha tespit edidli

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Üç pozitif vaka daha tespit edidli

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı.

Sağlık Bakanı Pilli ,bugün toplam 275 test yapıldığını 3 pozitif vaka tespit edildiğini söyledi. Toplam vaka sayısının 99 olduğunu açıkladı.

Bugün tespit edilen 3 vakadan birinin yurt dışından gelen öğrencilerden biri, diğer iki kişinin ise Riverside Otel çalışanı olduğu bildirildi.

Bugüne kadar 44 kişinin iyileştiğini belirten bakan Pilli, 52 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve sadece 1 kişinin yoğun bakımda olduğunu aktardı.

Vakaların yurtdışından gelen dış kaynaklı vakkalar olduğunu kaydeden Pilli, yurt dışından gelecek olanlar konusunda gerek toplum gerekse toplum sağlığı için büyük risk taşıdığını söyledi.

Pilli, dün Lefke’de belirlenen pozitif vakka yakınlarına ve temaslılarına yapılan testlerin tümünün negatif çıktığını da açıkladı.

Pilli testlerin artırılması konusunda ise, dünyada varolan salgın nedeniyle malzeme alma ve getirme konusunda sıkıntı olacağını belirtti ve “hiçbir mermimizi boşa kullanmayacağız” dedi.

Korona virüs ile herkesin üzerine düşeni yapması çağrısını yineleyen Pilli, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uylması gerektiğini vurguladı.  (BRT)

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