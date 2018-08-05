Üç milyon kayıp, suçlular yok

Yaklaşık 3 milyon TL’den yüksek meblağın çalındığı Taşkent Köy Kooperatifi’nde parası kaybolan vatandaşlar, şimdi ekmek almakta zorlanıyor

Taşkent Köy Kooperatifi’nde parası “talan edilen” köylüler, ciddi mali sıkıntı yaşıyor.

Yaklaşık 3 milyon TL’den yüksek meblağın çalındığı köy kooperatifinde, 100 bin sterline yakın parası kaybolan vatandaşlar, şimdi ekmek almakta zorlanıyor. Polisin soruşturmasını tamamlamadığı, dosyaların kayıp olduğu, henüz kimsenin aleyhinde dava açılarak tutuklanmadığı biliniyor.

Kayıp olan 3 milyon TL’den fazla paranın akıbeti de soruşturma olmadığı için sorulamıyor. Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, Kooperatif Merkez Bankası’nın köy kooperatifine borçlanma önerdiğini ancak böyle bir teminatın ortada olmadığını söyledi. Çok sayıda aile, ciddi bir mağduriyet ile karşı karşıya kalırken, bütün varlığını kooperatifteki hortumlamada kaybedenler de var.

Sosyal patlamalara neden olan hortumlama olayına rağmen, polisin sessizliği koruması köy halkı tarafından anlaşılamıyor.