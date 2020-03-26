Üç köye giriş çıkışlar, polis kontrolünde sağlanıyor

Bazı vatandaşlara yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Yenirenköy, Sipahi ve Dipkarpaz köylerine giriş çıkışlar, polis kontrolünde sağlanıyor.

Polis Basın Subaylığı, söz konusu üç köye giriş çıkışların polis kontrolünde sağlandığını, bölge halkının ihtiyaçlarını izinli olsalar dahi bölgeden karşılayacaklarını, sadece çalışanlar ve çok acil ihtiyaçlıların giriş çıkış yapabileceğini açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar da BRT'de katıldığı programda, üç köyde tedbir amaçlı bazı önlemler alındığını; Sipahili bir şoförün, ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Alman turist kafilesini gezdirdiğini ve yapılan test sonucu pozitif olduğunun saptandığını söyledi.

Tatar, bugün Yenirenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak'la da görüştüklerini ve duruma derhal müdahale ettiklerini kaydetti.

Ülkede zaten kısmi sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatan Başbakan Tatar, Yenierenköy, Sipahi ve Dipkarpaz'a, hastalığın yayılmaması için giriş çıkışların kontrollü yapıldığını söyledi.