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Üç köye giriş çıkış yasaklandı

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Üç köye giriş çıkış yasaklandı

Sipahi köyünde görülen koronavirüs vakası sonrasında Karpaz bölgesinde yapılan birçok koronavirüs testin pozitif çıkmasından sonra Karpaz'da bulunan 3 yerleşim yerine giriş-çıkışlar polis kontrolünde yapılamaya başlandığı belirtiliyor.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun bu 3 köye karantina ilan etmesi de bekleniyor.

Bölge muhtarlarının vatandaşları bilgilendirmek adına sosyal medya sitelerinden paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

Sipahi Muhtar Göksal Hacıhasanoğlu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy’ün karantina altına alındığını açıkladı. Kararın korona virüs merkezi tarafından alındığını paylaşan Muhrar Hacıhasanoğlu, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını duyurdu.

Muhtar Göksel Hacıhasanoğlu’nun paylaşımı şöyle:

DUYURU : Tüm bölge halkının dikkatine Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy bu köylerimize bu akşamdan itibaren karantina ya alınmış bulunup bu köylere giriş çıkışlar yasaklanmıştır yollar kapanmış bulunmaktadır üm bölge halkının dikkatine

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