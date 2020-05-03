Üç kişinin hızlı testleri pozitif

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün 507 test yapılırken, 3 kişinin hızlı test sonucunun pozitif çıkması neticesinde bu kişilere ileri tetkik için PCR testi yapılacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün 507 test yapıldığını belirterek, testler sonucu pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

3 kişinin hızlı test sonucunun pozitif çıkması neticesinde bu kişilere ileri tetkik için PCR testi yapılacağını ifade eden Pilli, toplam test sayısının 14 bin 9’a ulaştığı bilgisini verdi.

Bakan Pilli, bugün Lefkoşa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklinikleri’nde testler yapıldığını kaydetti.

Dipkarpaz ve Kumyalı’da iş yerleri ve Mağusa Polis Müdürlüğü’nde polis mensuplarının tarandığını ifade eden Pilli, Mağusa’da paket servis yapılacak bazı iş yerleri ve o bölgede bulunan Eziç personeline de testler yapıldığını vurguladı.

Öte yandan, Yeni Erenköy’de 358 kan örneği alındığı ve bu akşam testlerinin yapıalcağını ifade eden Bakan Pilli, 39 farklı faaliyet gösterecek iş yerleri ve 12 köyden örnekler alındığını belirtti.

Bakan Pilli, Yenierenköy’de sadece polis mensupları ve belediye ekiplerine taramalarının henüz yapılmadığını ve ilerleyen günlerde onlara da taramalar yapılacağından söz etti.

Ayrıca, Mağusa’da ve Yenierenköy’de marketler, eczaneler, hırdavatçılar ve 38 alanda faaliyet gösteren 139 işletmeye test yapıldığını aktaran Pilli, ilerleyen saatlerde sonuçların çıkacağını ifade etti.