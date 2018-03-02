Üç ithal ve 6 yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin 23 Şubat -1 Mart tarihleri arasında yaptığı gıda denetimleri sonucu 3 ithal ve 6 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.
Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, 28 ithal üründen SVS Tic. Ltd’e ait armut, Kemal Palamut’a ait elma ve Engin Hürsen’e ait elma imha edildi.
52 yerli üründen Tatlısu’da Ayşe Kocaman’a ait ayşe kadın fasulye ve biber, Özcan Bozkoyun’a ait fasulyenin hasadı, limit üstü kalıntı çıktığı için durduruldu.
Tatlısu’da Mehmet Ali Keskin’e ait fasulye ise üçüncü kez limit üstü çıktığı için imha edildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Üzüm
|
Temiz
|
2
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz
|
3
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Şili Biber
|
Temiz
|
4
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
5
|
Halil Kasap Pazarlama
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
6
|
Halil Kasap Pazarlama
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
7
|
Halil Kasap Pazarlama
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
8
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Limit Üstü
|
10
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
12
|
Kemal Palamut Ltd
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
13
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
14
|
Kemal Palamut Ltd
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Limit Üstü
|
15
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
19
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
20
|
Unipass Paz.
|
İthal
|
Pul Biber
|
Temiz
|
21
|
Engin Hürsen
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Limit Üstü
|
22
|
Engin Hürsen
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(GS)
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
28
|
Selgün Ticaret
|
İthal
|
Dolmalık Sarı Biber
|
Temiz
|
29
|
Orhan Pamuk
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
30
|
Mehmetali Keskin
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
31
|
Mehmetali Keskin
|
Tatlısu
|
Biber Kapya
|
Limit Üstü
|
32
|
Mehmetali Keskin
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Limit Üstü
|
33
|
Mehmetali Keskin
|
Tatlısu
|
Patlıcan
|
Temiz
|
34
|
Ali Dursun
|
İncirli
|
Domates
|
Temiz
|
35
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Ispanak
|
Temiz
|
36
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Turp
|
Temiz
|
37
|
Cemal Şanlıer
|
Kalkanlı
|
Valencia(İh)
|
Temiz
|
38
|
Yaşar Cahitoğlu
|
Güzelyurt
|
Limon(İh)
|
Temiz
|
39
|
Hasan Lord
|
Doğancı
|
Valencia(İh)
|
Temiz
|
40
|
Gürsel Sekmen
|
Gaziveren
|
Valencia(İh)
|
Temiz
|
41
|
Ergüler Market
|
Güzelyurt
|
Salatalık
|
Temiz
|
42
|
Halil Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
43
|
Hasan Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
44
|
Cemal Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
45
|
Tayfun Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
46
|
Filiz Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
47
|
Yeşim Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
48
|
Gizem Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
49
|
Mehmet Akkoyun
|
Akdoğan
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
50
|
Özcan Gazelci
|
Akdoğan
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
51
|
Salih Gürsoy
|
Akdoğan
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
52
|
Sadık Gürsoy
|
Akdoğan
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
53
|
For line Ltd.
|
Doğanköy
|
Brokoli
|
Temiz
|
54
|
For line Ltd.
|
Doğanköy
|
Maydanoz
|
Temiz
|
55
|
Ahmet Kayım
|
Ozanköy
|
Kabak
|
Temiz
|
56
|
Mehmet Turcan
|
Çatalköy
|
Marul
|
Temiz
|
57
|
Kerim Korcan
|
Atlılar
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
58
|
Cabbar Çelik
|
Atlılar
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
59
|
Şerife G.Civisilli
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
60
|
Ayşen Kocaman
|
Tatlısı
|
Ayşe K.Fasulye
|
Limit Üstü
|
61
|
İbrahim Ateş
|
Tatlısı
|
Salatalık
|
Temiz
|
62
|
Ayşen Kocaman
|
Tatlısı
|
Fasulye
|
Limit Üstü
|
63
|
Ceyda Yarıcıoğlu
|
Tatlısı
|
Salatalık
|
Temiz
|
64
|
Ceyda Yarıcıoğlu
|
Tatlısı
|
Domates
|
Temiz
|
65
|
Yücel Arda
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
66
|
Atalay Canveren
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
67
|
Müjgan Aldağ
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
68
|
Güneş Kabaran
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
69
|
Emir Yeşilırmak
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
70
|
Orhan Pamuk
|
Tatlısu
|
Ayşe K.Fasulye
|
Temiz
|
71
|
Özcan Bozkoyun
|
Tatlısu
|
Ayşe K.Fasulye
|
Temiz
|
72
|
Şengül Tosunoğlu
|
Yıldırım
|
Çilek
|
Temiz
|
73
|
Özcan Bozkoyun
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Limit Üstü
|
74
|
Orhan Pamuk
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
75
|
Kemal Bayur
|
Hapolat
|
Enginar
|
Temiz
|
76
|
Kemal Bayur
|
Hapolat
|
Ispanak
|
Temiz
|
77
|
Kemal Bayur
|
Hapolat
|
Pazı
|
Temiz
|
78
|
Kemal Bayur
|
Hapolat
|
Sarma
|
Temiz
|
79
|
Kemal Bayur
|
Hapolat
|
Maydanoz
|
Temiz
|
80
|
Mehmetali Keskin
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Limit Üstü