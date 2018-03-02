Üç ithal ve 6 yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin 23 Şubat -1 Mart tarihleri arasında yaptığı gıda denetimleri sonucu 3 ithal ve 6 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, 28 ithal üründen SVS Tic. Ltd’e ait armut, Kemal Palamut’a ait elma ve Engin Hürsen’e ait elma imha edildi.

52 yerli üründen Tatlısu’da Ayşe Kocaman’a ait ayşe kadın fasulye ve biber, Özcan Bozkoyun’a ait fasulyenin hasadı, limit üstü kalıntı çıktığı için durduruldu.

Tatlısu’da Mehmet Ali Keskin’e ait fasulye ise üçüncü kez limit üstü çıktığı için imha edildi.