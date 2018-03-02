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Üç ithal ve 6 yerli üründe limit üstü kalıntı

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Üç ithal ve 6 yerli üründe limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nin 23 Şubat -1 Mart tarihleri arasında yaptığı gıda denetimleri sonucu 3 ithal ve 6 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, 28 ithal üründen SVS Tic. Ltd’e ait armut, Kemal Palamut’a ait elma ve Engin Hürsen’e ait elma imha edildi.

52 yerli üründen Tatlısu’da Ayşe Kocaman’a ait ayşe kadın fasulye ve biber, Özcan Bozkoyun’a ait fasulyenin hasadı, limit üstü kalıntı çıktığı için durduruldu.

Tatlısu’da Mehmet Ali Keskin’e ait fasulye ise üçüncü kez limit üstü çıktığı için imha edildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kırmızı Üzüm

Temiz

2

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

3

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kırmızı Şili Biber

Temiz

4

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Armut(Ank)

Temiz

5

Halil Kasap Pazarlama

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

6

Halil Kasap Pazarlama

İthal

Armut(S:M)

Temiz

7

Halil Kasap Pazarlama

İthal

Elma(Golden)

Temiz

8

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

9

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Limit Üstü

10

SVS Tic Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

11

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

12

Kemal Palamut Ltd

İthal

Armut(S:M)

Temiz

13

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Çeri Domates

Temiz

14

Kemal Palamut Ltd

İthal

Elma(Golden)

Limit Üstü

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

19

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

20

Unipass Paz.

İthal

Pul  Biber

Temiz

21

Engin Hürsen

İthal

Armut(Deveci)

Limit Üstü

22

Engin Hürsen

İthal

Elma(Stk)

Temiz

23

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

24

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

25

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(GS)

Temiz

26

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

27

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

28

Selgün Ticaret

İthal

Dolmalık Sarı Biber

Temiz

29

Orhan Pamuk

Tatlısu

Salatalık

Temiz

30

Mehmetali Keskin

Tatlısu

Domates

Temiz

31

Mehmetali Keskin

Tatlısu

Biber Kapya

Limit Üstü

32

Mehmetali Keskin

Tatlısu

Fasulye

Limit Üstü

33

Mehmetali Keskin

Tatlısu

Patlıcan

Temiz

34

Ali Dursun

İncirli

Domates

Temiz

35

Hasan Beşerler

Çayönü

Ispanak

Temiz

36

Hasan Beşerler

Çayönü

Turp

Temiz

37

Cemal Şanlıer

Kalkanlı

Valencia(İh)

Temiz

38

Yaşar Cahitoğlu

Güzelyurt

Limon(İh)

Temiz

39

Hasan Lord

Doğancı

Valencia(İh)

Temiz

40

Gürsel Sekmen

Gaziveren

Valencia(İh)

Temiz

41

Ergüler Market

Güzelyurt

Salatalık

Temiz

42

Halil Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

43

Hasan Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

44

Cemal Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

45

Tayfun Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

46

Filiz Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

47

Yeşim Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

48

Gizem Nizam

Türkmenköy

Enginar(İh)

Temiz

49

Mehmet Akkoyun

Akdoğan

Enginar(İh)

Temiz

50

Özcan Gazelci

Akdoğan

Enginar(İh)

Temiz

51

Salih Gürsoy

Akdoğan

Enginar(İh)

Temiz

52

Sadık Gürsoy

Akdoğan

Enginar(İh)

Temiz

53

For line Ltd.

Doğanköy

Brokoli

Temiz

54

For line Ltd.

Doğanköy

Maydanoz

Temiz

55

Ahmet Kayım

Ozanköy

Kabak

Temiz

56

Mehmet Turcan

Çatalköy

Marul

Temiz

57

Kerim Korcan

Atlılar

Enginar(İh)

Temiz

58

Cabbar Çelik

Atlılar

Enginar(İh)

Temiz

59

Şerife G.Civisilli

İskele

Enginar(İh)

Temiz

60

Ayşen Kocaman

Tatlısı

Ayşe K.Fasulye

Limit Üstü

61

İbrahim Ateş

Tatlısı

Salatalık

Temiz

62

Ayşen Kocaman

Tatlısı

Fasulye

Limit Üstü

63

Ceyda Yarıcıoğlu

Tatlısı

Salatalık

Temiz

64

Ceyda Yarıcıoğlu

Tatlısı

Domates

Temiz

65

Yücel Arda

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

66

Atalay Canveren

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

67

Müjgan Aldağ

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

68

Güneş Kabaran

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

69

Emir Yeşilırmak

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

70

Orhan Pamuk

Tatlısu

Ayşe K.Fasulye

Temiz

71

Özcan Bozkoyun

Tatlısu

Ayşe K.Fasulye

Temiz

72

Şengül Tosunoğlu

Yıldırım

Çilek

Temiz

73

Özcan Bozkoyun

Tatlısu

Fasulye

Limit Üstü

74

Orhan Pamuk

Tatlısu

Fasulye

Temiz

75

Kemal Bayur

Hapolat

Enginar

Temiz

76

Kemal Bayur

Hapolat

Ispanak

Temiz

77

Kemal Bayur

Hapolat

Pazı

Temiz

78

Kemal Bayur

Hapolat

Sarma

Temiz

79

Kemal Bayur

Hapolat

Maydanoz

Temiz

80

Mehmetali Keskin

Tatlısu

Fasulye

Limit Üstü

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