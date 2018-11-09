Üç ithal, dört yerli üründe ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi, 42 ithal ürünün 3’ünde; 29 yerli ürünün de 4’ünde limit üstü kalıntı buldu.



Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 2-8 Kasım arasında, ithal ürünlerden alınan 42 numuneden Onbaşı Ltd ait armut ve çeri domates ile Nuri Ersoy Ltd ait armutta limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Bahse konu ürünler ya menşee iade veya imha edildi.



29 tarladan alınan yerli numunelerin 4’ünde limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Limit üstü kalıntı bulunan Çayönü’nde Muhsin Arkoy'a ait pancar ve Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazının hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu, Geçitköy’de Nihat Aydın'a ait dere otun ve Bayram Avcı'ya ait domatesin ise imhasına karar verildi.

GIDA ANALİZ SONUÇLARI