Üç ithal, dört yerli üründe ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi, 42 ithal ürünün 3’ünde; 29 yerli ürünün de 4’ünde limit üstü kalıntı buldu.
Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 2-8 Kasım arasında, ithal ürünlerden alınan 42 numuneden Onbaşı Ltd ait armut ve çeri domates ile Nuri Ersoy Ltd ait armutta limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Bahse konu ürünler ya menşee iade veya imha edildi.
29 tarladan alınan yerli numunelerin 4’ünde limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Limit üstü kalıntı bulunan Çayönü’nde Muhsin Arkoy'a ait pancar ve Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazının hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu, Geçitköy’de Nihat Aydın'a ait dere otun ve Bayram Avcı'ya ait domatesin ise imhasına karar verildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Holly Grains Ltd
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
2
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
3
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Limit Üstü
|
4
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
5
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
6
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
7
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
8
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
9
|
svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Temiz
|
10
|
Engin Hürsen Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
11
|
Yoran Tarım Ür.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
12
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
13
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Parmak Siyah Üzüm
|
Temiz
|
14
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
15
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
16
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Verigo Üzüm
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
20
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Lolorosso
|
Temiz
|
21
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Limit Üstü
|
22
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
23
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Limit Üstü
|
24
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
25
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
26
|
Levent Sanayi Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
27
|
Engin Hürsen Ltd.
|
İthal
|
Pırasa
|
Temiz
|
28
|
Engin Hürsen Ltd.
|
İthal
|
Karnabahar
|
Temiz
|
29
|
Nej Gairn Ltd
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
30
|
Nej Gairn Ltd
|
İthal
|
Kepek
|
Temiz
|
31
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
32
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
33
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
34
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
35
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
36
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
37
|
Kırmızıgil Ltd.
|
İthal
|
Öğütülmüş Yer Fıs. K.
|
Temiz
|
38
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
39
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
40
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
41
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
42
|
Onbaşı İşl.Ltd.
|
İthal
|
Patates
|
Temiz
|
43
|
Ahmet Yalınca
|
Beyarmudu
|
Patates
|
Temiz
|
44
|
İsmet Ziyaettin
|
İncirli
|
Nar
|
Temiz
|
45
|
Fatma Dağtepe
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
46
|
Musa Şeker
|
Mağusa
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
47
|
İsmail Şeker
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
48
|
İbrahim Kırmızıgil
|
Akdeniz
|
Patlıcan
|
Temiz
|
49
|
Mithat Kayıkçı
|
Akdeniz
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
50
|
Fırat Yoran
|
Tepebaşı
|
Domates
|
Temiz
|
51
|
İbrahim Kırmızıgil
|
Akdeniz
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
52
|
İbrahim Kırmızıgil
|
Akdeniz
|
Domates
|
Temiz
|
53
|
Ayşe Dağtepe
|
Mağusa
|
Pazı
|
Limit Üstü
|
54
|
Olga Çelik
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
55
|
Hacı Çelik
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
56
|
Erol Oğul
|
Tatlısu
|
Ayşe Kadın Fasulye
|
Temiz
|
57
|
Fatih Ateş
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
58
|
Olga Çelik
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
59
|
Zehra Bağrışan
|
Çayönü
|
Ispanak
|
Temiz
|
60
|
Muhsin Arkoy
|
Çayönü
|
Pancar
|
Limit Üstü
|
61
|
Muhsin Arkoy
|
Çayönü
|
Domates
|
Temiz
|
62
|
Nihat Aydın
|
Geçitköy
|
Dere Otu
|
Temiz
|
63
|
Nihat Aydın
|
Geçitköy
|
Dere Otu
|
Limit Üstü
|
64
|
Bayram Avcı
|
Geçitköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
65
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Gömeç
|
Temiz
|
66
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Tere Otu
|
Temiz
|
67
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Pazı
|
Temiz
|
68
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Gulumbra
|
Temiz
|
69
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Marul
|
Temiz
|
70
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Taze Soğan
|
Temiz
|
71
|
Bayur Tarım
|
Haspolat
|
Turp
|
Temiz