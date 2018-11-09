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Üç ithal, dört yerli üründe ilaç kalıntısı

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Üç ithal, dört yerli üründe ilaç kalıntısı
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Tarım Dairesi, 42 ithal ürünün 3’ünde; 29 yerli ürünün de 4’ünde limit üstü kalıntı buldu.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre,  2-8 Kasım arasında, ithal ürünlerden alınan 42 numuneden Onbaşı Ltd ait armut ve çeri domates ile Nuri Ersoy Ltd ait armutta limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Bahse konu ürünler ya menşee iade veya imha edildi.

29 tarladan alınan yerli numunelerin 4’ünde limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Limit üstü kalıntı bulunan Çayönü’nde Muhsin Arkoy'a ait pancar ve Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazının hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu, Geçitköy’de Nihat Aydın'a ait dere otun ve Bayram Avcı'ya ait domatesin ise imhasına karar verildi. 

GIDA ANALİZ SONUÇLARI

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Holly Grains Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

2

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

3

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Limit Üstü

4

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Temiz

5

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

6

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

7

ORC Foods Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

8

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

9

svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

10

Engin Hürsen Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

11

Yoran Tarım Ür.

İthal

Havuç

Temiz

12

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

13

Svs Tic. Ltd.

İthal

Parmak Siyah Üzüm

Temiz

14

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

15

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

16

Svs Tic. Ltd.

İthal

Verigo Üzüm

Temiz

17

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

18

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

19

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

20

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Kırmızı Lolorosso

Temiz

21

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Çeri Domates

Limit Üstü

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

23

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(Ank)

Limit Üstü

24

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

25

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

26

Levent Sanayi Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

27

Engin Hürsen Ltd.

İthal

Pırasa

Temiz

28

Engin Hürsen Ltd.

İthal

Karnabahar

Temiz

29

Nej Gairn Ltd

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

30

Nej Gairn Ltd

İthal

Kepek

Temiz

31

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

32

Svs Tic. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

33

Svs Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

34

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

35

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

36

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

37

Kırmızıgil Ltd.

İthal

Öğütülmüş Yer Fıs. K.

Temiz

38

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

39

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

40

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

41

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

42

Onbaşı İşl.Ltd.

İthal

Patates

Temiz

43

Ahmet Yalınca

Beyarmudu

Patates

Temiz

44

İsmet Ziyaettin

İncirli

Nar

Temiz

45

Fatma Dağtepe

Mağusa

Maydanoz

Temiz

46

Musa Şeker

Mağusa

Dolmalık Biber

Temiz

47

İsmail Şeker

Mağusa

Salatalık

Temiz

48

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Patlıcan

Temiz

49

Mithat Kayıkçı

Akdeniz

Dolmalık Biber

Temiz

50

Fırat Yoran

Tepebaşı

Domates

Temiz

51

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Dolmalık Biber

Temiz

52

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Domates

Temiz

53

Ayşe Dağtepe

Mağusa

Pazı

Limit Üstü

54

Olga Çelik

Tatlısu

Domates

Temiz

55

Hacı Çelik

Tatlısu

Domates

Temiz

56

Erol Oğul

Tatlısu

Ayşe Kadın Fasulye

Temiz

57

Fatih Ateş

Tatlısu

Domates

Temiz

58

Olga Çelik

Tatlısu

Domates

Temiz

59

Zehra Bağrışan

Çayönü

Ispanak

Temiz

60

Muhsin Arkoy

Çayönü

Pancar

Limit Üstü

61

Muhsin Arkoy

Çayönü

Domates

Temiz

62

Nihat Aydın

Geçitköy

Dere Otu

Temiz

63

Nihat Aydın

Geçitköy

Dere Otu

Limit Üstü

64

Bayram Avcı

Geçitköy

Domates

Limit Üstü

65

Bayur Tarım

Haspolat

Gömeç

Temiz

66

Bayur Tarım

Haspolat

Tere Otu

Temiz

67

Bayur Tarım

Haspolat

Pazı

Temiz

68

Bayur Tarım

Haspolat

Gulumbra

Temiz

69

Bayur Tarım

Haspolat

Marul

Temiz

70

Bayur Tarım

Haspolat

Taze Soğan

Temiz

71

Bayur Tarım

Haspolat

Turp

Temiz

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