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Üç ithal bir yerli üründe limitüstü kalıntı

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Üç ithal bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi 3- 9 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

“İthal ürünlerden 16 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.

Svs Tic. Ltd. ait Elma Stk. ilgili firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Köşe Tic. Ltd. ait Can Erik ve Selgün Tic.Ltd. ait Kırmızı Elma ilgili firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli Ürünlerden 23 numuneden 22 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.

Mağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.” 

 10 Nisan 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Selgün Tic.

İthal

Kırmızı Elma

Kirli

2

Selgün Tic.

İthal

Sarı Elma

Temiz

3

Helvasan Ltd.

İthal

Susam

Temiz

4

Köşe Tic. Ltd

İthal

Elma Stk

Temiz

5

Köşe Tic. Ltd

İthal

Can Erik

Kirli

6

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Erik

Temiz

8

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

9

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

11

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Amasya

Temiz

12

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Temiz

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

15

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Menşeine İade

16

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

17

Koray Kansu

Ozanköy

Salatalık

Temiz

18

Koray Kansu

Ozanköy

Patlıcan

Temiz

19

Zahide Yıldırım

Mağusa

Kapya Biber

İmha

20

Hamiyet Doğan

Mağusa

Salatalık

Temiz

21

Mehmet Uzunkaya

Mağusa

Beyaz Sarma

Temiz

22

Mehmet Uzunkaya

Mağusa

Marul

Temiz

23

Adnan Yanaroğlu

Mağusa

Domates

Temiz

24

Gülsün Şen

Tatlısu

Biber Dolmalık

Temiz

25

Rado Goanter

Tatlısu

Biber Yeşil Çarli

Temiz

26

Rado Goanter

Tatlısu

Domates

Temiz

27

Rado Goanter

Tatlısu

Biber Dolmalık

Temiz

28

Sadettin Büyükhoca

Aydınköy

Havuç

Temiz

29

Erdal Darbaz

Güneşköy

Semizotu

Temiz

30

Erdal Darbaz

Güneşköy

Marul

Temiz

31

Erdal Darbaz

Güneşköy

Kıvırcık Kırmızı Marul

Temiz

32

Cevdet Atalar

Yeşilırmak

Brokoli

Temiz

33

Gülşen Luman

Yeşilırmak

Marul

Temiz

34

Kemal Bayur

Haspolat

Kereviz

Temiz

35

Kemal Bayur

Haspolat

Glumra

Temiz

36

Kemal Bayur

Haspolat

Enginar

Temiz

37

Kemal Bayur

Haspolat

Maydanoz

Temiz

38

Kemal Bayur

Haspolat

Karnabahar

Temiz

39

Kemal Bayur

Haspolat

Marul

Temiz

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