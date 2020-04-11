Üç ithal bir yerli üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi 3- 9 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
“İthal ürünlerden 16 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 3 ürün bulundu.
Svs Tic. Ltd. ait Elma Stk. ilgili firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Köşe Tic. Ltd. ait Can Erik ve Selgün Tic.Ltd. ait Kırmızı Elma ilgili firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.
Yerli Ürünlerden 23 numuneden 22 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu.
Mağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.”
|
10 Nisan 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Kırmızı Elma
|
Kirli
|
2
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Sarı Elma
|
Temiz
|
3
|
Helvasan Ltd.
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
4
|
Köşe Tic. Ltd
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
5
|
Köşe Tic. Ltd
|
İthal
|
Can Erik
|
Kirli
|
6
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
7
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Erik
|
Temiz
|
8
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
9
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Amasya
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
14
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
15
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Menşeine İade
|
16
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
17
|
Koray Kansu
|
Ozanköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
18
|
Koray Kansu
|
Ozanköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
19
|
Zahide Yıldırım
|
Mağusa
|
Kapya Biber
|
İmha
|
20
|
Hamiyet Doğan
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
21
|
Mehmet Uzunkaya
|
Mağusa
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
22
|
Mehmet Uzunkaya
|
Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|
23
|
Adnan Yanaroğlu
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
24
|
Gülsün Şen
|
Tatlısu
|
Biber Dolmalık
|
Temiz
|
25
|
Rado Goanter
|
Tatlısu
|
Biber Yeşil Çarli
|
Temiz
|
26
|
Rado Goanter
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
27
|
Rado Goanter
|
Tatlısu
|
Biber Dolmalık
|
Temiz
|
28
|
Sadettin Büyükhoca
|
Aydınköy
|
Havuç
|
Temiz
|
29
|
Erdal Darbaz
|
Güneşköy
|
Semizotu
|
Temiz
|
30
|
Erdal Darbaz
|
Güneşköy
|
Marul
|
Temiz
|
31
|
Erdal Darbaz
|
Güneşköy
|
Kıvırcık Kırmızı Marul
|
Temiz
|
32
|
Cevdet Atalar
|
Yeşilırmak
|
Brokoli
|
Temiz
|
33
|
Gülşen Luman
|
Yeşilırmak
|
Marul
|
Temiz
|
34
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Kereviz
|
Temiz
|
35
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Glumra
|
Temiz
|
36
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Enginar
|
Temiz
|
37
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Maydanoz
|
Temiz
|
38
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Karnabahar
|
Temiz
|
39
|
Kemal Bayur
|
Haspolat
|
Marul
|
Temiz