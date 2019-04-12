Üç ithal bir yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 5 – 11 Nisan 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden, Mısır(Yemlik), Şeftali, Nektarin, Greyfurt, Yeşil Acı Biber, Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çesitleri, Ayva, Erik, Çilek, Yeşil Cin Biber, Nar, Royal Süt 19 Yemi, Beş Yem Manolya Besi Yemi, Royal Besi 14 Yemi, Sığır Süt Yemi Çeşitleri, Koyun Süt Yemi, Sığır Besi Yemi Çeşitleri olmak üzere 43 numuneden 40'ı temiz olup 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

ORC FOODS’A AİT İTHAL ERİK İMHA, SVS'YE AİT ARMUT VE NURİ ERSOY’A AİT İTHAL NAR MENŞEİNE İADE EDİLDİ

SVS Tic. Ltd.'e ait ithal armut(S:M), Nuri Ersoy'a ait ithal nar ve ORC Foods Ltd.'e ait ithal erik numunesinde yapılan Laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı .SVS Tic. Ltd.'e ait ithal armut(S:M) ve Nuri Ersoy'a ait ithal nar menşeine iade edildi. ORC Foods Ltd.'e ait ithal erik ise imha edildi.

KEMAL SELİM DORAN’A AİT KAPYA BİBERLER İMHA EDİLDİ

Yerli ürünlerden Salatalık, Domates, Fasulye, Kavun, Çilek, Kereviz, Enginar, İstiridye Mantar,Biber çeşitleri, Pırasa, Valencia Portakal, Taze Bakla, Marul çeşitleri, Mor Lahana, Kabak ve Bulgur olmak üzere 63 numuneden 62'si temiz çıktı. Bir numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Aydınköy'de kapya biber üretimi yapan Kemal Selim Doran'ın (3.Alım) ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün imha edildi.