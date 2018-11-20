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Üç ilçede yarın elektrik kesintisi yapılacak

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Üç ilçede yarın elektrik kesintisi yapılacak
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Güzelyurt, Lefke ve İskele’de bazı bölgelerde, trafolardaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, Güzelyurt’ta ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık köylerine 09.00-15.00 arasında; Lefke’de Lefke-Gemikonağı yolu, Lefke Avrupa Üniversitesi ve civarında 09.00-14.00 arasında ve İskele’de de Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma ve Thalasa Sitesi’ne 09.00-15.00 arasında elektrik verilemeyecek.

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