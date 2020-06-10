banner411
banner69
43 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
116 0
 
27 0
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
475 2
32 0
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
24 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
19 0
banner460

Üç gün yer yer yağmur bekleniyor

banner27

Üç gün yer yer yağmur bekleniyor

Önümüzdeki günlerde hava açık az bulutlu olacak; hafta sonu ve Pazartesi günü ise yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 - 17 Haziran dönemini kapsayan tahminlerine göre, KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın ve Cuma günü açık ve az bulutlu, Cumartesi ve Pazar günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Salı ve Çarşamba günlerinin ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 – 34; sahillerde 27 – 30 derece    dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.