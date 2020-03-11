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Üç gün yağmurlu hava etkili olacak

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Üç gün yağmurlu hava etkili olacak

KKTC’nin yarından itibaren 3 gün yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 12 – 18 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava   kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın  parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra yağmurlu; cuma günü parçalı çok bulutlu ve yağmurlu yer yer  gök gürültülü sağanak yağmurlu;  cumartesi günü parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, pazar parçalı bulutlu; pazartesi günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 21 – 24 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar ise  kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cuma    ise fırtınamsı olarak esecek.

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