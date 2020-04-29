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Üç gün yağmur var

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Meteoroloji Dairesi, yarın, Cuma ve Salı günleri yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu

Üç gün yağmur var

Meteoroloji Dairesi, yarın, Cuma ve Salı günleri yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Nisan- 06 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,      bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.                

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.

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