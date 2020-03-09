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Üç gün yağmur bekleniyor

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Üç gün yağmur bekleniyor

Serin ve nemli havanın etkisiyle KKTC’de perşembe gününden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor. Ayrıca Perşembe, cuma günleri kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi var.

Meteoroloji Dairesinin 10-16 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  hava yarın ve çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe günü akşam saatleri yağmurlu, cuma günü yağmurlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu,  cumartesi  günü  yer yer sağanak yağmurlu , pazar ve pazartesi günleri ise parçalı az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 ºC dolaylarında seyredecek.   
Rüzgarın , genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ,   perşembe  ve  cuma günleri ise Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli, zaman  zaman fırtına     şeklinde esmesi bekleniyor.

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