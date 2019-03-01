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Üç gün yağmur bekleniyor

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Üç gün yağmur bekleniyor
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Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen KKTC’de, yarın, Pazar ve Pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor. 
Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Salı gününden sonra hava parçalı bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak. 
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

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