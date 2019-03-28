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Üç gün sağanak yağmur etkili olacak

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Üç gün sağanak yağmur etkili olacak
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Alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altındaki bölgede Salı gününe kadar sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 29 Mart-4 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi ve Pazar parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve sonraki 3 gün ise parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, önümüzdeki birkaç günde kuzey ve doğu yönlerden; sonraki günlerde ise güney ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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