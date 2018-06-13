banner107
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
516 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
85 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
24 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
39 0
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
39 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
256 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
118 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
72 0
banner82
banner147

Üç bölgeye yaşlı bakım evi projesi

banner27

Sağlık Bakanı Filiz Besim, eski Girne Hastanesi, Cengiz Topel ve Kantara bölgelerinde üç yaşlı bakım evi projesini hayata geçireceklerini bildirdi

Üç bölgeye yaşlı bakım evi projesi
banner137

 

 

Besim, bayram ziyaretleri çerçevesinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin en güzel yaşlı bakım evlerinden biri olduğunu, emek veren ekibi yürekten kutladığını, burada yapılan hizmetin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Bir ülkenin yaşlısına, engelli bireylerine sahip çıkması kadar önemli bir şey olamayacağını belirten Besim, sosyal devlet olmanın bunu gerektirdiğini fakat bazı sıkıntılar olduğunu, yeterince yaşlı bakım evi olmadığını, buradaki imkânların KKTC geneline yetmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Göreve gelir gelmez yaşlı bakım evleriyle ilgili yasal alt yapıyı tamamlamak üzere çalışma başlattıklarını anımsatan Besim, mevzuat çalışmalarının sürdüğünü, bu çerçevede üç projenin devreye gireceğini açıkladı.

Bakan Besim, eski Girne Hastanesi, Cengiz Topel bölgesi ve Kantara bölgesinde yaşlı bakım evi projelerinin hayata geçeceğini, ülkenin bu ihtiyacının farkında olduklarını, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyu son derece önemsediğini belirtti ve herkesin bayramını en içten dilekleriyle kutladığını söyledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.