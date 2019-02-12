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Üç bölgede yarın 4 saat elektrik kesintisi olacak

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Üç bölgede yarın 4 saat elektrik kesintisi olacak
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Kıb-Tek,yarın, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi ve Y. Boğaziçi köyünün bir bölümünün elektrik enerjisinin 4 saat kesik olacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi ve Y. Boğaziçi köyünün bir bölümünün elektrik enerjisinin kesik olacağı belirtildi.

GİRNE BÖLGESİNDE YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ…

Girne bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Özyalçın Patelena Sitesi ve Carington Apartmanın elektrik enerjisi, 4 saat kesik olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile 13:00 saatleri arasında yapılacak.

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