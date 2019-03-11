banner255
Duş Başlığını Nasıl Temizlenir?
Duş Başlığını Nasıl Temizlenir?
30 0
32 0
 
Vounus eserleri Girne’de sergileniyor
Vounus eserleri Girne’de sergileniyor
16 0
Girneliler yenişemedi
Girneliler yenişemedi
45 0
Off road yarışına Macila damgası
Off road yarışına Macila damgası
20 0
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
Dünyada 8 Mart böyle kutlandı
18 0
Şampiyon Karakol İlkokulu
Şampiyon Karakol İlkokulu
24 0
banner82

Üç bölgede planlı elektrik kesintileri olacak

banner27

banner262
Üç bölgede planlı elektrik kesintileri olacak
banner267

Güzelyurt ve Lefke bölgesinde yarın 2 saatlik, Girne bölgesinde ise  5 saatlik elektrik kesintileri olacak. 

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak patlak yeraltı kablosu tamir çalışması nedeniyle 09:00 -11:00 saatleri arasında; Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı, Güneşköy, Aydınköy, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu, Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu , Kumköy, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi’nin  elektrik enerjisi kesik olacak.

Öte yandan, orta  gerilim elektrik şebekesine ait patlak yeraltı kablosu tamir çalışması nedeniyle  09:00 - 11:00 saatleri arasında; Gaziveren, Afrodit Sitesi, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı’na da elektrik verilemeyecek.

Girne’de ise, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00- 14:00 saatleri arasında; Çatalköy İlkokulu’nun batı kısımlarına elektrik verilemeyecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.