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Üç bölgede elektrik kesintisi yapılacak

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Üç bölgede elektrik kesintisi yapılacak
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Ülkede birçok bölgede yarın proje çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında Boğaz Restoran, Emas Market, Aknar Villaları ve civarında gerçekleştirilecek.

BOSTANCI’DA BAZI SOKAKLARDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Bostancı köyünde Şehit Celal Bekiroğlu Sokak ve Anamur Sokak’ın elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00 ile14.00 saatleri arasında uygulanacak.

LAPTA’DA BAZI BÖLGELERE YARIN ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLEMEYECEK

Lapta’da yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Girne Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.00-12.00 saatleri arasında orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintiden Lapta Polis Karakolu, eski mezarlık ve ekmek fabrikası bölgeleri etkilenecek.

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